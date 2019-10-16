إسراء وأسماء شقيقتان تلبسان العفريتة: بنحب الميكانيكا

"بنحب لبس العفريته وكل اللي قالولنا مش حتقدروا اعتذرولنا، مشينا الطريق سوا وحنوصل لحملنا سوا".. هكذا وضعت الشقيقتان أسماء وإسراء الديب، بالفرقة الرابعة بمعهد الدراسات التقنية والفنية قسم ميكانيكا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، يدهما بيد بعض وقررنا معاً أن يسيروا طريقاً واحدًا ويكون حلمهن واحدًا وأن يحققوه معاً، ليعملن كمهندسات في ميكانيكا السيارات.

بالرغم من أن "إسراء" تكبر أسماء بـ3 سنوات إلا أنهن اجتمعتا في كلية واحدة وبعام دراسي واحد وذلك بعد قرار اتخذته إسراء بالتحويل من كلية فنون جميلة لمعهد الدراسات التقنية لتفاجأ بعد بدء الدراسة وزيارة شقيقتها للمعهد بتغيير وجهة نظرها ودراسة نفس المعهد معها، وقررتا أن يكون حلمهن واحدا وطريقهن واحد.

وتحكي إسراء الديب، الشقيقة الكبري، لـ"هن": "قررت التحويل للمعهد بعد علمي أنه يدرس الميكانيكا سيارات، وهو المجال الذي أحبه، فقررت الالتحاق به، ومن ثم جاءت شقيقتي والتحقت به أيضاً، ونحن الوحيدتين بين الدفعة كلها لأنهم جميعا شباب".

وتضيف أنها وشقيقتها يتدربن منذ عامين وبدأن تعلم كل شيء في السيارة، لتصبحا أهل خبرة، وبعد شهور من تدريبهن التحقت بمسابقة المهارات التي ينظمها منتدى شباب مصر، وحصلتا على المركزين السابع والثامن بين العشر مراكز الأولى.

"اشتغلنا في كافة السيارات، وأصبحنا على دراية بفك وتركيب العربيات" مؤكدة أنهن حاليا يتدربن مع الشباب بأحد مراكز الصيانة مجانا ليومين في الأسبوع للتعليم واكتساب الخبرة والمهارة.

وتضيف أن من استهزأ بهن بات يشجعهن بسبب روح المقاومة وحب العمل وإتقانه والصبر، مشيرة إلى أن من يقول لهن أنتم "بلية" ترد عليه سنصبح أكبر مهندسات ميكانيا في يوم من الأيام.

Advertisements