عارضة أزياء.. من هي ملك عوض ابنة رانيا فريد شوقي

لفتت ملك عوض، ابنه الفنانة رانيا فريد شوقي الأنظار، عقب مشاركتها صورة تجمعها بوالدتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نتيجة لقرب الشبه في الملامح الذي يجمع بينهما، وهو الأمر الذي أثار فضولهم في معرفة الكثير من المعلومات عنها.

ويُقدم هُن أبرز المعلومات عن ملك عوض، ابنه الفنانة رانيا فريد شوقي.

- ملك عوض، ابنه عاطف عوض، مصمم الرقصات، وهو نجل الفنان الراحل محمد عوض.

- تعمل ملك في عالم عرض الأزياء كموديل لإحدى المجلات.

- تحظى بشهرة واسعة خاصة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيتابعها أكثر من 50 ألف متابع.

- ظهرت ملك مع والدتها رانيا فريد شوقي، للمرة الأولى في عرض أزياء أيمن لحموني، الذي أقيم منذ أيام بأحد الفنادق الكبرى في مصر.

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وكانت رانيا شاركت صورة لها برفقة ملك، وأرفقت تعليقًا عليها قالت خلاله: "عزيزتي، أتمنى أن تعيشي حياتك على أكمل وجه، وأن تجدي دائمًا أسبابًا للابتسامة، وأن لديك دائمًا ما تضحكين عليه، وأن تحبي شخصًا ليس بعد وقت أكثر من الغد، أتمنى لك الأفضل في الحياة".

ولاقت الصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير معها، وحصدت ما يقرب من 4 آلاف تسجيل، بالإضافة لمئات التعليقات والتي كان من أبرزها:

"أول مرة في حياتي أشوف بنت شبه مامتها الخالق الناطق.. سبحان الله".

و"بنتك حلوة جدًا.. ما شاء الله تبارك الرحمن".

و"والله افتكرتها فوتوشوب.. صورتك وانتي صغيرة، مع صورتك وانتي كبيرة.. شبهك الخالق الناطق".

و"نسخة منك في أول فيلم مثلتيه مع باباكي.. شبهك جدًا أول ما بدأتي تمثيل".

وكانت رانيا تزوجت للمرة الأولى من عاطف عوض، مصمم الرقصات، وهو نجل الفنان الراحل محمد عوض، وأنجبت منه طفلتيها، ملك وفريدة، ودام الزواج لمدة 8 سنوات، ولكن دبت الخلافات بينهما وحدث الانفصال.