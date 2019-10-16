دراسة تربط بين سرعة المشي والدخول في مرحلة الشيخوخة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

كشفت دراسة أجراها مجموعة من العلماء أن سرعة مشى المرء في منتصف الأربعينيات من العمر تعد دليلًا على مدى تقدم المخ والجسد نحو الشيخوخة.

وكشفت الدراسة التي نشرت في "جاما نتوورك أوبن" أن الباحثين تمكنوا من اختبار سرعة المشي وربطها بعملية الدخول في مرحلة الشيخوخة.

ولا يقتصر الأمر على دخول الأجسام الأبطأ لمرحلة الشيخوخة بشكل أسرع إنما كشف العلماء أن وجوههم تبدو أكثر تقدما في العمر كما أن المخ لدى هؤلاء يكون أصغر حجما.

كما ربطت الدراسة بين سرعات المشي وبين ارتفاع خطر الإصابة بالخرف والانهيار الكامل للجسد ووظائف الأعضاء.