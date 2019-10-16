سلطة الحمص، طبق جانبي يمكن استبدال السلطة الخضراء العادية به، ولها فوائد جمة، وتقدم مع أطباق الدجاج، واللحوم الرئيسية، وفيما يلي طريقة تحضير سلطة الحمص. المقادير 2 علبة حمص مستوي. 2 معلقة خل. عصير ليمون. 2 معلقة زيت زيتون. 2 معلقة ثوم مفروم. 1/2 كوب طحينة. ماء. Advertisements معلقة صغيرة عسل أبيض. كوب بقدونس مفروم. صنوبر محمص. رمان. طريقة التحضير يوضع الحمص في كبة الطعام، مع الليمون والعسل والخل والطحين والثوم والملح والفلفل. تخلط المكونات كلها جيدا، ثم يضاف الرمان ورشة البقدونس. تخلط المكونات مرة أخرى. توضع السلطة في طبق التقديم وتزين بالحمص والرمان والبقدونس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل سلطة الحمص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.