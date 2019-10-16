يعتبر عصير ومشروب الدوم من أكثر المشروبات المفضلة لدى الكثيرين وبخاصة كبار السن، نظرا لكونه يتمتع بمذاق شهي ولذيذ. وإليك طريقة عمل عصير الدوم، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير عصير الدوم دوم مجروش سكر ماء لبن Advertisements طريقة تحضير عصير الدوم - ينقع الدوم المجروش مع الماء الساخن لمدة ساعتين على الأقل ثم يرفع على النار ليغلي. - يرفع القليل من الماء مع السكر على النار حتى يكرمل قليلا ويصبح لونه ذهبي فاتح. - يصفى الدوم ثم يوضع على النار مع الكراميل ويترك ليغلي ويوضع اللبن في كاسات التقديم وفوقه الدوم. - يترك ليبرد في الثلاجة ويقدم باردا.

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