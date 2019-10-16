طريقة عمل رول لحمة بالسبانخ

تعتبر اللحمة والسبانخ من أهم المأكولات التي تمد الجسم بالبروتين والحديد لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمل رول اللحمة بالسبانخ على طريقة الشيف أميرة شنب، كما جاءت على موقع سي بي سي سفرة. مقادير رول اللحمة بالسبانخ كمية من اللحمة المفروم سبانخ مجمدة بقدونس وكزبرة وشبت مقطعين قطع صغيرة توابل ملح وفلفل وجوز الطيب وقرفة بيض مسلوق بيض ني Advertisements بقسماط صوص باربيكيو طريقة تحضير رول اللحمة بالسبانخ نحضر أناء عميق ونخلط به اللحم المفروم مع التوابل والشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء ثم نضيف اليهم البيض والبقسماط وصوص الباربكيو وخلطهم جيدا حتي يتجانسوا تماما ثم نقوم بفرد اللحم المفروم على فويل ونضع السبانخ والبيض المسلوق في الوسط ثم نقوم بلف الفويل علي شكل رول ونغلقه جيدا وندخله الفرن أو نضعه في ماء مغلي يقدم مع صوص الباربكيو

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