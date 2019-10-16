طريقة عمل العزيزية

العزيزية من الحلويات الشهية للغاية التي يحبها الصغار والكبار، كما أنها مفيدة للأطفال على عكس الحلويات المُغلفة الغنية بالمواد الحافظة الضارة.

لذا تعرفي على طريقة تحضير العزيزية وقدميها لأسرتك.

مقادير العزيزية

ربع كيلو مكرونة اسباجتي.

لتر لبن حليب.

ربع كيلو سكر.

صفار بيضتين مخفوقتين.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

ملعقتان كبيرتان نشا في نصف كوب ماء.

زبيب ومكسرات حسب الرغبة.

Advertisements

طريقة تحضير العزيزية

اسلقي المكرونة بدون ملح وصفيها.

ضعي الحليب على النار حتى الغليان، ثم أضيفي السكر وقليل من الملح، وقلِّبي حتى يذوب، ثم أضيفي المكرونة.

ارفعي الخليط من على النار وضعيه بالخلاط، واضربيه حتى ينعم تماما، ثم أعيدي الخليط إلى القدر على النار مرة أخرى.

أضيفي النشا المذاب بالتدريج، ثم صفار البيض بالتدريج مع التقليب المستمر، ثم الفانيليا، وقلِّبي حتى الغليان، ثم ارفعيه من على النار.

ادهني صينية الخبز بالزبد جيدا وافردي بها الزبيب والمكسرات، ثم صبي فوقهم الخليط، وادخليه الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة أو حتى تتماسك، ويأخذ الوجه اللون الذهبى، ومن الممكن تشغيل الشواية لإعطاء الوجه اللون الذهبي المطلوب.

أخرجيها من الفرن، ثم قدميها باردة.