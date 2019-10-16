شيماء أول غطاسة مصرية تشارك في انتشال الجثث من الأعماق وكله لله

لم ترهبها مناظر الجثث في الأعماق، فوهبت نفسها للبحث عن الغرقى والجثث في قاع النيل بمصاحبة فريق الخير وبدون أجر حيث أن "الأجر على الله" كما قالت الغطاسة المصرية شيماء محسن.

" شيماء" غطاسة مصرية تبلغ من العمر 24 عاما، عضو جميعة الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، وهبت نفسها لعمل الخير بمجرد تعلمها مهنة الغطس رأت أن تتصدق من مهنتها فانضمت لجروب غطاسين هدفهم مساعدة الأهالي في البحث عن الغرقى والجثث في قاع النيل بجميع المحافظات بمشاركة الغطاس هشام عبد الجليل قائد مجموعة الغطس.

شاركت في انتشال جثة الطفل "محمد عباس" غريق الوراق أمس، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، وذلك بعد أن تلقت رسالة من شقيق الغريق، عبر جروب الخير، بعدما استغاث بهم للبحث عن جثة أخيه الغارق في مياه النيل منذ يومين.

وأكدت شيماء سعادتها لمشاركتها في الأعمال الخيرية عبر انضمامها لجروب يساعد الأهالي في البحث عن جثث ذويهم في جميع محافظات مصر بدون مقابل مادي.

وقالت شيماء إنها انتشلت جثة الشاب الغريق بمشاركة فريق الغطس بقيادة الغطاس هشام عبد الجليل والذي جرفه التيار بعيدا وذلك بعد يوم من اختفاؤه موضحة أنها اقدمت على تلك الخطوة لمساعدة الأهالى في البحث عن ذويهم ولم تخاف ظلمة الأعماق وخاصة مياه النيل والتي تكون الرؤية فيها منعدمة تماما ووصفت بأن عملية البحث في الاعماق تكون لها حسابات مختلفة وعبر الإحساس بالأشياء الصلبة تحت الماء.

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ومن جانبه قال حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر أن شيماء أصغر غطاسة عضو بجمعية الإنقاذ البحري وشاركت في العديد من أعمال الغطس ورغم صغر سنها، لكنها موهبة وأثنى عليها في عدم خوفها من الغطس في مياه النيل وانتشال الجثث حيث قاع النيل ظلام دامس بعكس مياه البحر الأحمر والتي تكون فيها الرؤية متاحة لبعض الأمتار على حسب العمق مضيفاً انها شاركت في العديد من رحلات الغطس السياحية بمياه البحر الأحمر.