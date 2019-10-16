رانيا يوسف في لوك جديد بـ قصة شعر يابانية

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها بمقطع فيديو جديد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة داخل إحدى صالونات التجميل، وهي تستعد للظهور بـ"لوك" جديد، ومميز خلال الفترة القادمة.

حيث تألقت بالشعر الأسود الطويل، مع قصة الشعر "الفرنشة"، التي تظهر بها العديد من اليابانيات والكوريات، مُعلقة: "إيه رأيكم في اللوك الجديد؟".

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الفنانة تتفاعل مع متابعيها

وكانت رانيا، أطلقت مؤخرًا هاشتاج "اسأل رانيا" باللغة الإنجليزية، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت "يوسف" في التفاعل مع متابعيها، حول بعض الاسئلة الشخصية، كان أبرزها السؤال عن عُمرها الحقيقي، لتجاوب الفنانة: "45 سنة".

كما جاوبت ساخرة على سؤال أحد متابعيها عن رغبتها في الزواج، لترد قائلة: "كلهم مصطفى أبو تورتة" في إشارة منها إلى واقعة الشاب الذي ترك خطيبته خلال حفل الخطوبة وأخذ "التورتة" التي أحضرها معه.