لايف ستايل

أضرار الحرارة على الشعر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تلجأ العديد من الفتيات، لتصفيف شعرهن باستخدام السيشوار، أو المكواة الكهربائية، من أجل فرده والظهور بشعر أكثر نعومة. 

وقد تتعرض خصلات الشعر فيما بعد للتلف، والتقصف، قد يصل الأمر للسقوط بسبب ارتفاع قوة التيار. 

ويسلط "هُن" الضوء على أضرار الحرارة على الشعر، حسبما ذكرها "wikiHow".

أضرار الحرارة على الشعر

التهاب فروة الرأس، بسبب شدة قوة التيار الكهربائي، والهواء الساخن على الفروة.

Advertisements

تلف الشعر إذا كان مُبللًا، فيؤدي الهواء الساخن إلى تلف الشعر من الجذور، خاصة إذا كانت مسام الشعر مفتوحة عقب غسله.

فقدان الشعر للمعان والرطوبة الطبيعية. 

قد يتعرض البعض لحروق في فروة الرأس. 

تقصف الأطراف. 

ضعف الشعر من الجذور ما يؤدي لتساقطه مع تكرار الأمر بشكل مستمر. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أضرار الحرارة على الشعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا