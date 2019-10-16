تلجأ العديد من الفتيات، لتصفيف شعرهن باستخدام السيشوار، أو المكواة الكهربائية، من أجل فرده والظهور بشعر أكثر نعومة.
وقد تتعرض خصلات الشعر فيما بعد للتلف، والتقصف، قد يصل الأمر للسقوط بسبب ارتفاع قوة التيار.
ويسلط "هُن" الضوء على أضرار الحرارة على الشعر، حسبما ذكرها "wikiHow".
أضرار الحرارة على الشعر
التهاب فروة الرأس، بسبب شدة قوة التيار الكهربائي، والهواء الساخن على الفروة.
تلف الشعر إذا كان مُبللًا، فيؤدي الهواء الساخن إلى تلف الشعر من الجذور، خاصة إذا كانت مسام الشعر مفتوحة عقب غسله.
فقدان الشعر للمعان والرطوبة الطبيعية.
قد يتعرض البعض لحروق في فروة الرأس.
تقصف الأطراف.
ضعف الشعر من الجذور ما يؤدي لتساقطه مع تكرار الأمر بشكل مستمر.
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