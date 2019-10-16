حملة طرق الأبواب تصل لـ5100 مستهدف في يومها الثالث بشمال سيناء

واصلت محافظة شمال سيناء لليوم الثالث فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب التى يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار "بلدي أمانة" وتمتد على مدار 5 أيام، وتستهدف توعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر ومزدهر، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

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ونجحت الحملة خلال اليوم الثلاثاء، في الوصول إلى 5100 من الفتيات والسيدات والرجال بقرى ومراكز حى المساعيد ورفح والشيخ زويد وحى الزهور والعبور وآل ياسر وحي البيت بيتك وحي دريم لاند وكرم أبو نجيلة ومدينه بئر (النصر ونجيلة والخربة والحرية والغزلان واستعانت فى ذلك بالرائدات الريفيات وأعضاء الفرع و محامي مكتب الشكاوى.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية تستهدف توصيل رسائل الحملة إلى عدد أكبر من الفتيات والسيدات والرجال بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية.