اختتام المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب بالبحر الأحمر

اختمت أمس بمحافظة البحر الأحمر فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب التي يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية والتي تحمل شعار "بلدي أمانة" وتمتد على مدار 3 أيام خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2019 م.

وتستهدف توعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر ومزدهر، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

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واستهدفت الحملة خلال اليوم الثانى 22926 من السيدات والرجال والفتيات واستعانت فى ذلك بالرائدات الريفيات وأعضاء الفرع.

وعلى هامش الحملة تم عقد ندوة بمنطقة الحرية خلف السنتر الليبي بمدينة الغردقة حيث تم استهداف 120 سيدة و70 رجلا، كما تم عقد ندوة بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بمدينة القصير واستهدفت 90 طالبا من طلاب المدرسة.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية تستهدف توصيل رسائل الحملة إلى عدد أكبر من الفتيات والسيدات والرجال بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية.