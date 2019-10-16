دايت التفاح يفقدك الوزن في 5 أيام.. هكذا تتبعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
يعد التفاح من الفواكه الصحية التي يحتاجها الجسم يوميًا، كما تغني عن الذهاب إلى الطبيب كما يقول الخبراء، وتساعد على فقدان الوزن عند تناولها ضمن حمية غذائية.
ويحتوي التفاح على الفيتامينات والمعادن والألياف، كما يتميز بقلة السعرات الحرارية، أي ما يعادل 80- 100 سعر حراري، ويساهم في الشعور بالشبع، ويقي من الإصابة بالسكري من النوع الثاني والسرطان وعسر الهضم.
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