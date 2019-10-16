تغريدات وحفلات تخصص أجورها للمتضررين من الحرائق.. فنانات يتعاطفن مع لبنان

نشبت حرائق في عدة مناطق بلبنان، بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد، ووقع أثرها الكثير من الضحايا والمصابين، ما أثار تعاطف الكثير من الفنانات في الوطن العربي.

شيرين عبدالوهاب

نشرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، تغريدة جديدة لها، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أظهرت فيها تعاطفها مع ضحايا الحرائق التي اجتاحت لبنان.

وعبرت الفنانة المصرية عن حزنها قائلة: "قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن الكلام ليس كافيًا"، وأضافت: "أنا على أتم استعداد لإقامة حفل، يذهب كل عائده للمتضررين من الحريق".

Advertisements

ثم دعت شيرين رئيس وزراء لبنان، سعد رفيق الحريري، إلى أن يقام هذا الحفل تحت رعايته.

ثم علقت الفنانة ديانا حداد، على تغريدة شيرين قائلة: "شكرًا على اللفتة الجميلة بحق وطنك الثاني ووطننا الغالي، وأنا بضم صوتي لصوتك، وكلنا على أتم استعداد لتقديم أي شيء للبنان وللمتضررين".

نيكول سابا

كما علقت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، على هذه الحرائق بتغريدة ألحقتها بأحد فيديوهات الحرائق، قائلة: "قلبي بيحترق من هذا المنظر، وطبعًا الطقس الليلة بشع وسرعة الرياح بتخلي الحرايق تمتد أكتر، يا رب احمي شعبك".

ديانا حداد

وعلقت الفنانة ديانا حداد على الحرائق اللبنانية في تغريدة حيث كتبت: "بعد كارثة الأمازون هلأ لبنان، يارب ما في غيرك يحمي بلدنا".

كما نشرت حداد مع التغريدة صورة كُتب عليها "صلوا من أجل لبنان".