الامارات | سولي.. نجمة تغيب عن 25 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن سولي.. نجمة تغيب عن 25 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الشرطة الكورية الجنوبية أنه عثر على مغنية كانت من أعضاء فريق البوب الشهير «إف إكس»، ميتة في منزلها بعد حديثها عن معاناتها من التنمر على الإنترنت.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على جثة تشوي جين - ري، المعروفة باسمها الفني (سولي - 25 عاماً)، في منزلها بمنطقة سيونجنام جنوبي العاصمة سيؤول.

وجاء في بيان الشرطة أن «مدير أعمالها ذهب إلى منزلها بعدما فشل في الوصول إليها، بعد أحدث مكالمة هاتفية بينهما في الليلة السابقة». وأشارت الشرطة إلى أن سولي كانت تعاني الاكتئاب الشديد. ولم تخُض الشرطة في التفاصيل. وبدأت سولي مسيرتها مع فريق «إف إكس»، المكون من خمس فتيات، عام 2009، وأصبح الفريق أحد أشهر الفرق الغنائية النسائية في كوريا الجنوبية، وأسهم في انتشار موسيقى البوب الكورية عالمياً. وانفصلت سولي عن الفريق عام 2015، وقررت التمثيل والغناء بمفردها. وأخيراً ظهرت سولي في برنامج تلفزيوني، تحدث فيه نجوم لموسيقى البوب الكورية عن تجاربهم مع التنمر والتعليقات المسيئة على الإنترنت. وأثار رحيل النجمة ضجة، إذ أفردت وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية مساحة كبيرة للحديث عن التنمر على المنصات الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص. كما ألقى الخبر بظلاله على الساحة الفنية بشكل لافت، إذ ألغت فرق غنائية عديدة حفلات لها حداداً على رحيل «سولي»، كما نعاها العديد من الفنانين على حساباتهم على مواقع التواصل.