الامارات | باحثة في الإمارات تطوّر تقنية لقياس أضرار السكتة الدماغية

شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة في الإمارات تطوّر تقنية لقياس أضرار السكتة الدماغية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّرت باحثة في الإمارات تقنية جديدة لقياس أضرار السكتة الدماغية من أجل مساعدة الأطباء على تحقيق قياس أفضل لشدة السكتات الدماغية، وتحسين ظروف إعادة تأهيل المرضى.

وتسعى مهندسة الطب الحيوي في الإمارات، الدكتورة كندة خلف، مع فريقها البحثي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إلى توفير فهم أفضل لشدة الهجمة المرضية، من خلال مراقبة الطريقة التي يسير بها مرضى السكتة الدماغية.

وبعد أن نجحت خلف وفريقها في تطوير تقنية سابقة، لقياس كيفية توزيع ضغط وزن الجسم من خلال آثار الأقدام لمعرفة مدى التحسن أو التفاقم في حالات مرضى السكري، تعمل حالياً على تطبيق نهج مماثل من خلال التقنية الجديدة لقياس شدة السكتة الدماغية.

وقالت كندة خلف، الرئيس المشارك لقسم الهندسة الطبية الحيوية في جامعة خليفة، في حديث خاص لـ«مرصد المستقبل»، إن «السكتة الدماغية إحدى أبرز المشكلات الصحية في العالم العربي، ويبدو أن إصابة شريحة الشباب بها باتت في تزايد، إذ إن أعمار المصابين في دولة الإمارات - مثلاً - أقل من بقية دول العالم بنحو 15 إلى 20 عاماً، وتؤدي إلى انقطاع وصول الدم إلى الدماغ، ما يتسبب في موت الخلايا بسبب فقدان الأكسجين، وفي حال تأخر اكتشاف السكتة الدماغية، قد يصاب المريض بتلف دائم في المخ أو الموت، لذلك فنحن نسعى لتطوير طريقة متكاملة لتحديد مدى تفاقم السكتة الدماغية، وبوجود فرصة صغيرة بعد السكتة الدماغية لإعادة بناء الطرق العصبية التالفة، فإن معرفة شدة الضرر هي مفتاح العلاج».

وتعتمد التقنية الجديدة على تحليل طريقة سير مرضى السكتة الدماغية، لكشف وجود عجز في المشية؛ على غرار صعوبة رفع القدم وجرها والتواء الأصابع وصِغر الخطوة، ثم تدمج التقنية تحليل المشية مع نتائج رسم القلب وقياس النشاط الكهربائي للقلب وتخطيط قياس النشاط الكهربائي لعضلات الجسم، للوصول إلى نتائج عن شدة السكتة الدماغية وتعجيل عملية التعافي.

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سيرة ذاتية

حازت الدكتورة كندة خلف جوائز دولية عدة؛ منها جائزة سيدة الهندسة للإنجاز الأكاديمي المتميز مرات عدة، وجائزة الزمالة الرئاسية، ولقب باحث الامتياز الوطني المرموق، وجائزة التميز في جامعة خليفة.

وتجري خلف حالياً سلسلة أبحاث في مجالات الميكانيكا الحيوية للعظام والميكانيكا الحيوية الحاسوبية والأجهزة الطبية الحيووية المواد الحيوية. وشاركت أيضاً في إنشاء مجموعة أبحاث تعليمية متعددة التخصصات في جامعة خليفة، تركز على تنفيذ المناهج التعليمية المبتكرة وتصميم أدوات التقييم الكمي في التعليم الهندسي.

تسعى مهندسة الطب الحيوي تسعى مع فريقها البحثي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إلى توفير فهم أفضل لشدة الهجمة المرضية، من خلال مراقبة الطريقة التي يسير بها مرضى السكتة الدماغية.