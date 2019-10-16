الامارات | مفاجأة «بوكر».. مناصفة بين مبدعتين

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة «بوكر».. مناصفة بين مبدعتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت مارغريت أتوود عن روايتها «الوصايا» وبرناردين إيفاريستو عن رواية «فتاة وامرأة وأخرى» بجائزة بوكر الأدبية مناصفة، في مفاجأة جمعت بين أكبر الفائزين بالجائزة عمراً وبين أول كاتبة سوداء تحصل عليها.

وأعلنت لجنة التحكيم أن الكاتبتين ستتقاسمان الجائزة السنوية التي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه إسترليني (62 ألفاً و800 دولار). وتُمنح الجائزة «لأفضل رواية في السنة مكتوبة بالإنجليزية ومنشورة في المملكة المتحدة وأيرلندا».

وسبق أن فازت الكندية أتوود (79 عاماً) بالجائزة في عام 2000 عن روايتها «السفاح الأعمى». ونُشرت روايتها «الوصايا» الشهر الماضي وهي تكملة لرواية «حكاية خادمة» التي كانت الأفضل مبيعاً عام 1985.

وإيفاريستو هي أول كاتبة سوداء تفوز بالجائزة عن روايتها التي تسرد فيها قصص 12 شخصية معظمها نساء زنجيات.