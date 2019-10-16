الامارات | «ذا جرين بلانيت» تحتفي باليوم العالمي لحيوان الكسلان

شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا جرين بلانيت» تحتفي باليوم العالمي لحيوان الكسلان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفي «ذا جرين بلانيت»، في وجهة سيتي ووك بدبي، يوم الأحد المقبل، باليوم العالمي لحيوان الكسلان، الذي يصادف 20 أكتوبر.

ودعت الوجهة زوارها للتعرف إلى هذا الحيوان اللطيف، الذي يتحرّك بتثاقل، ويحب النوم والأشجار.

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ويُحتفل باليوم العالمي لحيوان الكسلان منذ عام 2010، بهدف نشر الوعي حول موطن هذه الحيوانات الطبيعي، ودورة حياتها ومسألتي تجارة الحيوانات غير المشروعة، وتأثير قطع أشجار الغابات في هذه الثدييات.

وبوصفها قبة بيولوجية تعليمية أسست من قبل منظمة AIUNAU غير الربحية، تسعى «ذا جرين بلانيت» للتوعية بحماية والحفاظ على حيوان الكسلان، عبر دعوة المهتمين بعالم الحيوان، للتعرف إلى هذه المخلوقات الفريدة من نوعها.

وتحتضن «ذا جرين بلانيت» أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات الغريبة، بما في ذلك اثنان من كسلان لينيوس (أو الكسلان الجنوبي)، وثنائي الأصابع «ليام» و«لولا»، اللذان استوطنا القبة منذ افتتاحها عام 2016.