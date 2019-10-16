الامارات | بطل «ولد ملكاً»: الفيلم توثيق لرمز سعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن بطل «ولد ملكاً»: الفيلم توثيق لرمز سعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، أول من أمس، لقاءً جمع الفنان السعودي الشاب عبدالله علي، مع مجموعة من الشباب والأطفال المشاركين في فعاليات المهرجان، تحدّث خلاله عن تجربته السينمائية في الفيلم العالمي «وُلد ملكاً».

وتطرق عبدالله إلى بعض تجاربه في الفيلم، ووصف شعور أن يؤدي شاب في مقتبل العمر مرحلةً من حياة قامة شامخة مثل الملك السعودي الراحل فيصل بن عبدالعزيز، بالفخر والهيبة.

وقدّم نصائح للأطفال تتعلق بالفن والسينما ورسالتهما، مشدداً على أهمية تقديم الملك فيصل في فيلم سينمائي لتعريف الناشئة به بطريقة مُثلى، لافتاً إلى أن مثل هذه الأفلام تعد توثيقاً للتاريخ.

يذكر أن «وُلِد ملكًا» هو أوّل فيلم عالمي عن حياة الملك السعودي الراحل فيصل بن عبدالعزيز، وتحديداً حينما تم إرسال الملك الراحل وهو في الـ14 من عمره في مهمة دبلوماسية إلى إنجلترا عام 1919.