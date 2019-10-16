الامارات | «لحظات أبوظبي» تحلّق مع «مهرجان الريم» غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن «لحظات أبوظبي» تحلّق مع «مهرجان الريم» غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، غداً، فعاليات المبادرة المجتمعية «لحظات أبوظبي»، التي تنفذها دائرة تنمية المجتمع، ضمن إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، في خمس مناطق بالمدينة.

وتهدف «لحظات أبوظبي» إلى تعزيز الترابط الأسري بين سكّان أبوظبي، ومد جسور التواصل بين أفراد المجتمع بشكل عام، من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية، التي تضيف أجواءً عائلية تجسد الاندماج المجتمعي بين كل شرائح المجتمع. وستنطلق أولى فعاليات المبادرة عبر «مهرجان الرّيم»، الذي تستضيفه «ريم سنترال بارك» لثلاثة أيام من الساعة الرابعة مساءً وحتى منتصف الليل، إذ ستتحول سماء «ريم سنترال بارك» إلى لوحة فنيّة مليئة بالطائرات الورقية، حيث ستطلق مجموعة من الطائرات الورقية، إضافة إلى منافسات بين 25 خبيراً بالطائرات الورقية من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض مهاراتهم في هذا المجال. وستنظم ورش عمل لصنع الطائرات الورقية، إضافةً إلى ورش عمل للأطفال وأنشطة ترفيهية وحفلات شواء، وغيرها من الأنشطة التي تلائم مختلف شرائح المجتمع، وكل الفئات العمرية.

ويمكن لزوّار المهرجان المشاركة في ورش عمل وعروض توضيحية، يستكشفون من خلالها تراث صناعة الطائرات الورقية، عبر معرض مخصص في موقع المهرجان، وزيارة متاجر تبيع طائرات ورقية، للاستمتاع بها في أوقات فراغهم.

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كما سيتيح المهرجان للزوّار تجربة مميزة عبر التحليق في منطاد لمشاهدة عروض الطائرات الورقية من الأعلى، والاستمتاع بالمناظر البانورامية لمنطقة الرّيم وأشجار القرم المحيطة بها، في مشهد يعكس التنوع البيئي والتطور العمراني في مدينة أبوظبي. وتجمع الفعالية مجموعة من الأنشطة المتنوعة، التي ستضفي البهجة على الحضور، مع عروض كل مساء لموسيقيّين محليّين وفنانين مشهورين، إضافةً إلى حديقة فنية عملاقة قابلة للنفخ، وممر لتزيين الطائرات الورقية، التي ستنبض بالحياة ليلاً مع أضواء وعروض متجوّلة.

وللأطفال حصّة كبيرة من المهرجان، مع مغامرات في «نيفرلاند»، إذ يُقدّم عرض لمغامرات بيتر بان طيلة أيام المهرجان، فضلاً عن منطقة مخصصة للفنون والحرف اليدوية، وتشكيل البالونات، وغيرها. وستخصص منطقة لعب مع مشرفين للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين سنة وثلاث سنوات، ليستطيع الآباء الاستمتاع بمختلف فعاليات المهرجان، بينما ينعم الأطفال ببيئة لعب آمنة. ولمحبي تذوق المأكولات، سيشهد المهرجان تشكيلة خيارات من أطباق الشواء مع منصات الطهي المباشرة، التي يمكن المشاركة فيها، وصولاً إلى تشكيلة الأطباق والمطاعم التي ترضي جميع الأذواق، علاوة على سوق المواد الغذائية الطازجة.

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خبيراً عالمياً بالطائرات الورقية، سيستعرضون مهاراتهم لـ3 أيام.