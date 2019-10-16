الامارات | عبدالرحمن العقل: الأفضلية تبقى للمسرح

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن العقل: الأفضلية تبقى للمسرح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل، خلال جلسة نقاشية عقدت ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للشباب والأطفال، الذي تستمر فعالياته حتى بعد غدٍ، بدايات مسيرته الفنيّة مع فرقة مسرح الخليج العربي عام 1970، كاشفاً عن أن موهبته لم تكن نتاجاً للاختلاط بفنانين ومحترفين، بل بفضل النشاط المدرسي والأندية الصيفية، مضيفاً أنّ بدايته في المسرح والتلفزيون - الذي انتقل إليه في ما بعد - كانت ببطولة.

وأضاف الفنان المسرحي والتلفزيوني الكويتي أن الشارقة تعيش حالة ثقافية استثنائية في المنطقة العربية والعالم، مشيداً بإنجازات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واهتمامه بالثقافة والفنون، وكيف استطاع برؤيته إيصال الشارقة إلى العالمية.

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وعن المسرح بين الثمانينات واليوم، قال: إن «الأمر في ما مضى كان أقل تعقيداً، لبساطة تلك المرحلة الزمنية، إذ كان المسرح يتناول قضيةً واحدةً ويركّز عليها. أما اليوم، ومع التعقيد الذي يبسِط أذرعه على مجمل حياتنا، فالمسرح مطلوبٌ منه أن يتحدّث عن جملةٍ من القضايا؛ الإنسانية والاجتماعية. كما أن المسرح قديماً، كان يتطلب الإعداد له فترات طويلة وجهداً شاقاً، لكن اليوم الأمر أبسَط بمراحل، بفضل التقدم التقني». وأشار العقل، في معرض ردّه على أسئلة الحضور، إلى أن الأفضلية تبقى للمسرح، بفضل التفاعل المباشر مع الجمهور، واصفاً إياه بأنّه «الأصل» و«أبوالفنون». وشدّد على أهمية النظر إلى المسرح بوصفه وسيلةً للتغيير، سارداً كيف استطاع أن يحدث تغييراً في القانون الصحي بالكويت بواسطة إحدى مسرحياته التي تناولت قضية متعلّقة به.

وتطرق العقل خلال الجلسة التي جمعته بحضورٍ كثيف من الأطفال والشباب، بخفّة ظلٍ أحالت الحضور لأعماله الكوميدية، إذ توقف عند أدائه الصوتي لشخصية «عبسي» في المسلسل الكرتوني الذي اشتهر في التسعينات «عدنان ولينا». وأوضَح كيف شكّل هذا المسلسل - الياباني الأصل - ظاهرةً في عالم التلفزيون، وكيف أسهم في إحداث تغييرٍ بالثقافة الشعبيّة التي كانت سائدة في ذلك الوقت. يشار إلى أنّ الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل، هو أيضاً مخرج ومؤلف، واشتهر في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. ويعد من روّاد مسرح الطفل في الكويت، ومن أشهر نجوم الكوميديا في الخليج العربي، وشارك في عشرات الأعمال التي تنوّعت بين تلفزيونية ومسرحية وكوميدية وتراجيدية.

• 1970 العام الذي بدأت فيه مسيرة العقل الفنية، مع فرقة مسرح الخليج العربي.