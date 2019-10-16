الامارات | الكشف عن روبوت يحاكي مهارة الأصابع البشرية

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن روبوت يحاكي مهارة الأصابع البشرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «يوريكا روبوتيكس»، شركة الروبوتيات الناشئة المنبثقة من جامعة نانيانج التقنية في سنغافورة، عن روبوت جديد يستطيع التقاط المرايا والعدسات البصرية الرقيقة الحساسة بدقة وعناية كما اليد البشرية.

يُدعى الروبوت «أرخميدس»، وطوّره الفريق ذاته الذي طور في العام الماضي «إيكيا بوت» الذي جذب انتباهاً عالميّاً حين ركّب وحده كرسيّاً من كراسي «إيكيا» في أقل من تسع دقائق.

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ويستطيع أرخميدس التقاط مختلف أحجام المرايا والعدسات البصرية، قبل وضْعها في وعاء معمليّ خاص وتجهيزها لعملية الطلي؛ فيكُون بهذا نعمة لمصانع المنتجات البصرية كالكاميرات وعدسات النظر وأجهزة التصوير الطبي، لأنه يقضي على عيوب تصنيعية ويرفع الإنتاجية.

في عام 2017 بلغت قيمة «السوق العالمية لصناعة العدسات والأدوات البصرية» 19.1 مليار دولار، ويُتوقع أن تبلغ 27 ملياراً في 2022، على حد ما جاء في تقرير سُوقِيّ نشرته شركة «ريسيرش آند ماركتس» المتخصصة في الأبحاث السُّوقِية العالمية.

ولأرخميدس ذراع فيها 6 مُفصَّلات، تحدِّد خوارزمية ذكية حركتها وقوة قبضتها، مكوِّنة نظاماً يحاكي مهارة أصابع البشر وحِدّة عيونهم.