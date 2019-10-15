محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: يتعرض الأطفال أحيانًا لهبوط مفاجئ في ضغط الدم، وتكمن المشكلة في عدم قدرة الصغار على الإفصاح عن طبيعة الأعراض التي يمرون بها، وقد يكون لأسباب وقتية ولحظية أو ينذر بوجود خلل ما يعاني منه الطفل. لقراءة المزيد عن: أسباب متعددة وراء انخفاض ضغط الدم عند الأطفال.. إليك العلاج.. اضغط هنـــا.

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