نصائح مهمة للتعامل مع جراثيم اليد.. وطرق تنظيفها جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تعد اليد أكثر ناقلات الجراثيم شيوعا؛ حيث تتعرض اليد للجراثيم في المرحاض، وعند العطس أو تحضير اللحوم النيئة أو ملامسة الحيوانات، ويمكن أن تنقل هذه الجراثيم إلى أي عضو تلمسه بعد ذلك، بحسب المركز الاتحادي للتوعية الصحية.

وأضاف المركز الألماني، أنه عندما تلامس اليد الوجه، فإن الجراثيم قد تنتقل إلى الجسم عبر الأغشية المخاطية للفم أو الأنف أو العين مسببة الإصابة بأمراض مُعدية مثل الإنفلونزا وأمراض الجهاز الهضمي كالإسهال.

ولتجنب هذا الخطر ينبغي غسل اليدين جيدا وبانتظام، وذلك تحت ماء جار وبواسطة الصابون لمدة تتراوح بين 20 و30 ثانية، مع مراعاة تنظيف الفراغات بين الأصابع أيضا.

وبشكل عام، ينبغي غسل اليدين قبل: تناول الطعام أو الإمساك بالأدوية ومستحضرات التجميل، وبعد: العودة إلى المنزل وزيارة المرحاض والسعال والعطس وتنظيف الأنف وملامسة الحيوانات والقمامة، وقبل وبعد: تحضير الطعام والتعامل مع المرضى وعلاج الجروح.