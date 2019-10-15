إطلالات نانسي عجرم مؤخرًا من الجينز إلى فساتين السهرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - تألقت نانسي عجرم مؤخرًا في عدد من الاطلالات اللافتة في مختلف المناسبات، الكاجوال منها والرسمية، وقد اختارت تصميمات أزياء ناعمة تشبه أسلوبها الأنثوي مع لمسات من العصرية، وقد شاهدناها في بناطيل الجينز والأزياء اليومية المريحة، كما شاهدناها في فساتين السهرة والتنسيقات الرسمية في المناسبات المسائية، وقد جمعنا بالصور اليوم اطلالات نانسي عجرم في مختلف التنسيقات من الجينز إلى فساتين السهرة، شاهديها واستوحي منها بعض الأفكار.



نانسي عجرم في أزياء سبور وعصرية

اطلالات شبابية عصرية نسقتها نانسي عجرم





اختارت نانسي عجرم لعدد من المشاوير اليومية والمناسبات الكاجوال، اطلالات عصرية ذات طابع شبابي، حيث شاهدناها في تنسيقات في بناطيل الجينز كما في اطلالات ناعمة في فساتين ماكسي وقصيرة معرقة، نسقتها بأسلوب شبابي، كما شاهدناها في اطلالة مميزة خلال تصوير برنامج ذا فويس كيدز The Voice Kids، اعتمدت فيها تنسيقًا من الجلد الأسود، وقد زينت خصرها بحزام له بكلة معدنية ذهبية من ديور Dior.





فساتين سهرة مميزة اعتمدتها نانسي عجرم

اطلالات رسمية اعتمدتها نانسي عجرم في فساتين السهرة





كذلك شاهدنا مؤخرًا نانسي عجرم في عدد من فساتين السهرة المميزة ذات الطابع الناعم والأنثوي الذي اشتهرت به، وقد تنوعت ألوان هذه الفساتين بين الأزرق والأبيض والأسود، ومنها بأقمشة الترتر البراقة، ومنها من الدانتيل أو الشيفون، ومؤخرًا ولحفلها في مصر، تألقت نانسي في فستان أسود براق بقصة الكتف الواحدة كانت قد اختارته من إيلي صعب Elie Saab وبدت فيه غاية في الأناقة.



شاهدي بالصور أجمل اطلالات نانسي عجرم التي نسقتها مؤخرًا ابتداءً من الجينز ووصولًا إلى فساتين السهرة، واختاري الاطلالة التي تعتقدين أنها الأجمل والأكثر تميزًا عليها.