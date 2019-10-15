تعرفي على أحدث وأجمل اكسسوارات 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - بما أننا أوشكنا على الدخول في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2019، لا بدّ وأن تكوني قد اقتنيتي بعض قطع الاكسسوارات التي بالتأكيد ناسبت أجواءه الصيفية المفعمة بالنشاط والحيوية. لكن في هذه الأشهر الثلاثة الأخيرة لا بدّ من اختيار أحدث قطع الاكسسوارات الشتوية التي ستناسب أجواء البرد المقبلة.

وعلى هذا الأساس قدمت أهم الدور العالمية اكسسوارات مميزة تليق بأجواء الخريف، وتستمر معك حتى أشهر الشتاء الباردة، وقد تنوعت بين قطع سكارف أو أوشحة أو حتى أحزمة ناعمة وبسيطة.

وبعدما قمنا بجولة على العديد من قطع الاكسسوارات، اخترنا لك هذه المجموعة لتنتقي منها ما يناسبك وما يليق بأسلوبك في انتقاء الاكسسوارات.



الأحزمة الرفيعة

حزام بتصميم مميز باللون البني من Chloé



اذا أردت أن تواكبي آخر صيحات الموضة في العام 2019 فلا بدّ أن تختاري الأحزمة الناعمة والبسيطة التي جاءت بتصاميم وألوان متعددة تناسب مختلف الطلات واللوكات، فمنها جاء بلون واحد وأخرى جاءت بلونين أو أُضيف اللون الذهبي إليها.

وفي هذا السياق، لفت انتباهنا الحزام الذي قدمته Chloé والذي جاء باللون البني، هذا اللون الرائج بشدة في خريف 2019. بإمكانك تنسيق هذا الحزام الجذاب مع إطلالة كاجوال لكن تذكري أن ترتدي حذاء من اللون نفسه.

وكعادتها تبهرنا دار Gucci بخياراتها الأنيقة لقطع الاكسسوارات، خاصة الحزام الأسود المصنوع من الجلد والذي يناسب إطلالات العمل الكلاسيكية.



السكارف والوشاح..ضيفا الشتاء المفضلين

سكارف من الصوف من Alexander McQueen



من منا لا تحبّ اختيار الأوشحة وقطع السكارف الناعمة التي ما أن يأتي الخريف حتى تفرض وجودها بين قطع الاكسسوارات المميزة، وهذا ما أبهرتنا فيه دار Burberry التي قدمت وشاح طويل باللون البني مع نقشات الدار المميزة باللونين الأسود والأحمر، وميزة هذا الوشاح هي سهولة ارتدائه مع أي إطلالة.

واذا كنت من اللواتي يفضلن السكارف البسيط، فعليك المسارعة إلى اقتناء هذا السكارف المميز من Alexander McQueen والذي جاء باللونين الأبيض والأحمر ومن قماش الصوف المناسب لهذا الفصل.

قبعة تليق بأجواء الشتاء الباردة من Etro

أحدث موضة إكسسوارات لخريف 2019

صيحات البوت لموسم خريف وشتاء 2020