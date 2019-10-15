كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - بدأت الممثلة المصرية ريهام أيمن العملَ الفنيّ منذ صغرها، من خلال الإعلانات، ثم الغناء، وأخيرًا التمثيل من خلال فريق "فيروس"، ورشّحها الممثل كريم محمود عبد العزيز لتعمل في مسلسل من بطولة والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وشاركت في مسلسلات أخرى بعده، تميزت ريهام بتنسيقاتها البسيطة الكاجوال والأنيقة التي يمكنكِ أن تستوحي منها بعض الأفكار.

تنسيقات مختلفة من وحي ريهام أيمن

اطلالات صيفية من ريهام أيمن



ومن اطلالات الكاجوال اليومية، أطلَّت ريهام ببنطال من الجينز وتيشيرت أحمر برسوم، وتزينت بتيشيرت أبيض بكتابة سوداء وبنطال من الجينز عصري، وحقيبة خصر، وتألَّقت ببنطال أسود وجاكيت زهري مزين بحزام ذهبي، كما ظهرت بفستان شبابي قصير مع جاكيت مزين بمعينات وحزام خصر، وبنطال من الجينز ممزق مع بلوزة بيضاء بأكمام شبابية مميزة في اطلالة أخرى، وارتدت بنطالًا من الجينز مع تيشيرت أحمر. ولـ الاطلالات الصيفية اختارت "شورت" زهريًّا قصيرًا مخططًا بالأبيض مع بلوزة بيضاء، ونسقت بنطالًا من الجينز قصيرًا مع بلوزة بيضاء وقميص أبيض خفيف، وتجملت ببنطال من الجينز قصير مع بلوزة مخططة بالألوان، كما ارتدت خيارات أكثر أناقة، منها جمبسوت أبيض مزيَّن بحزام بني، وتميزت بفستان تغلب عليه الفخامة بنقوشه الذهبية والشراشيب الفضية التي غطَّت على قماشه الناعم.

تنسيقات مختلفة من وحي ريهام أيمن

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