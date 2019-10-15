موديلات عبايات مفتوحة لمناسباتك المختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - العبايات المفتوحة واحدة من موديلات العبايات التي لا يمكن الاستغناء عنها، فهي عملية، متوفرة بتصاميم أنيقة وجذابة، يمكن تنسيقها بأكثر من طريقة مختلفة في كل مرة ترتدينها فيها.

وحسب مناسباتك المختلفة، إليك موديلات عبايات مفتوحة بتصاميم عصرية من مدونات الموضة وأشهر الماركات.





عباية سوداء مفتوحة مطرزة من حنين الصيفي

عباية سوداء مفتوحة مطرزة من حنين الصيفي





بأيامك المميزة خلال أوقات النهار، اختاري هذه العباية من المدونة الخليجية حنين الصيفي، مع لمسة بسيطة من التطريزات، ونسقي معها تنورة سوداء عالية الخصر وقميصا أبيض كمثال، ونسقي معها الحذاء والشنطة باللون الأبيض، كما اعتمدت حنين.

عباية مميزة من الشراشيب من Mim Design

عباية مميزة من الشراشيب من Mim Design





لفتنا هذا الموديل للعباية المفتوحة السواريه، خاصة أن موضة العبايات المفتوحة كانت مرتبطة بشكل كبير بالمناسبات النهارية أو المسائية البسيطة، التي لا تحتاج إلى الكثير من التكلف.

لكن هذا الموديل الجذاب للعباية الريش يمنحك إطلالة مميزة وغاية في الفخامة، وأفضل تنسيق هو اعتماد فستان ميدي طويل من الستان بلونك المفضل، فالعباية سوداء سيناسبها أي درجة تعتمدينها، مع كعب عالٍ فخم، وكلتش أسود بلمسات لامعة.



عبايه سوداء بسيطة مع الخرز اللامع من نوف التميمي

عبايه سوداء بسيطة مع الخرز اللامع من نوف التميمي





للشابات، يمكنك اعتماد هذا اللوك من الفاشينيستا نوف التميمي، للعبايه السوداء المفتوحة بلمسة جذابة وعصرية لتطريزات الخرز اللامع، نسقت معها فستانا طويلا واسعا، وشنطة ميني من ديور، وزينت اللوك بالكعب العالي النود المدبب.

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عباية مفتوحة ناعمة من Sequence Abaya

عباية مفتوحة ناعمة من Sequence Abaya





أما هذا الموديل فهو مناسب للفتيات الموظفات، يمكنك اعتمادها بالعمل لإطلالتك السريعة، بسيطة مع اللون الكريمي البيج، وأكمامها الواسعة، نسقيها مع فستان طويل واسع، أو مع الجينز، لإطلالة كاجوال وشبابية أكثر.

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