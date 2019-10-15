كيت ميدلتون في أزياء باكستانية تقليدية استوحتها من الليدي ديانا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - ليس بالأمر الخفي أنّ دوقة كامبريدج كيت ميدلتون Kate Middleton كثيرًا ما تستوحي اطلالاتها من الراحلة ديانا في مختلف المناسبات، ومؤخرًا وخلال زيارة رسمية لها برفقة الأمير ويليام إلى باكستان، شاهدناها في اطلالات راقية جمعت فيها بين النمط التقليدي الخاص بالباكستان، مع لمسات من العصرية، وقد استوحت هذه الاطلالات بشكل أساسي من الليدي ديانا Lady Diana خلال زيارتها سابقًا للبلد نفسه، وإليكِ التفاصيل.

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كيت ميدلتون في الزيّ الباكستاني التقليدي

اطلالة في الزي التقليدي استوحتها كيت ميدلتون من الليدي ديانا



شاهدنا كيت ميدلتون Kate Middleton مؤخرًا في الباكستان برفقة زوجها الأمير ويليام، وقد اعتمدت اطلالة باكستانية تقليدية باللون الأزرق، عبارة عن قميص طويل ياقته مطرزة وأكمامه طويلة، وقد نسقت معه بنطلونًا بقصة أرجل ضيقة، وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب منخفض باللون البيج، ومجوهرات ماسية ناعمة. وكانت قد استوحت هذه الاطلالة من الليدي ديانا، التي شاهدناها منذ سنوات طويلة في لوك مشابه.



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كيت ميدلتون في فستان أزرق ذي طابع تقليدي

فستان أزرق مميز اعتمدته كيت ميدلتون في الباكستان استوحته من الليدي ديانا





اطلالة ثانية رائعة تألقت بها كيت ميدلتون Kate Middleton في باكستان، واستوحتها أيضًا من الليدي ديانا، وكانت عبارة عن فستان باللون الأزرق الفاتح، قصته ناعمة بأكمام طويلة وتنورة كلوش ماكسي، نسقت من تحته سروالًا ضيقًا وحذاءً بكعب عالٍ باللون البيج، وزيت اللوك بمجوهرات ماسية فاخرة، وأيضًا هذا اللوك كان مستوحًى من الليدي ديانا لكن بأسلوب أكثر رسمية.

كايت ميدلتون تصطحب ولديها للمدرسة في إطلالة رائعة



شاهدي اطلالات ساحرة اعتمدتها كيت ميدلتون Kate Middleton حتى الآن، خلال زيارتها الرسمية باكستان برفقة زوجها الأمير ويليام، استوحتها من الراحلة الليدي ديانا Lady Diana.