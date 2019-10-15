أفكار لتنسيق بوت الركبة بستايل أشهر النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - عندما يهلّ الخريف، عادةً ما نميل إلى انتعال بوت الكاحل، لكن يبدو أنّ النجمات هذا العام ذهبن إلى ستايل آخر أكثر جرأةً وعصرية.



بعد متابعة ستايل أشهر النجمات والشخصيات المؤثرة في عالم الموضة، لاحظنا صعود أحذية البوت المزودة بعنق يمتد إلى الركبة.



يتميز بوت الركبة بأنه قطعة مفعمة بالأنوثة، يمكن تنسيقها مع اطلالات مختلفة نهارًا ومساءً.



في ما يلي أجمل اطلالات النجمات بأخذية البوت المصممة برقبة إلى الركبة:

أفكار لتنسيق بوت الركبة



-اعتمدت المحامية الحقوقية العالمية أمل كلوني، زوجًا من أحذية بوت الركبة باللون الأسود، ونسقته مع تنورة قصيرة وجاكيت كروب باللون الأسود أيضًا.

أمل كلوني



يمكنكِ اعتماد اطلالة مشابهة للتفاصيل التي اختارتها أمل كلوني، إذا كنتِ تبحثين عن اطلالة خريفية مناسبة للمساء.

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-عارضة الأزياء العالمية، كيندال جينر، انتعلت زوجًا من أحذية بوت الركبة الأسود، مصمّمًا بعنق فضفاض وكعب مستطيل، ونسقته مع فستان أسود قصير بتصميم القميص النسائي، وعززت اطلالتها العصرية بـ حقيبة القمر Moon bag الرائجة هذا الموسم.

كيندال جينر



-عارضة الأزياء العالمية، بيلا حديد، اعتمدت بوت الركبة بـ ستايل كاجوال مناسب للنهار، حيث اعتمدت بوت مصممًا بنعل ضخم ورقبة وصلت إلى الركبة، مزينة بجيوب مبتكرة، البوت بتوقيع دار أزياء برادا Prada، ونسقت معه جينز أزرق وسترة فضفاضة باللون الزهري الحيوي.

بيلا حديد



ظهر أيضًا بوت الركبة بشكل بارز في اطلالات موضة الشارع، بخاصة من الجلود المستوحاة من طبعات الحيوانات، مثل جلد الثعبان والحمار الوحشي، كذلك تصدّر البوت المستوحى من جلد التمساح، اطلالات أشهر أيقونات الموضة في العالم.



تنوعت طرق تنسيق بوت الركبة بين النمط الكاجوال، وأخر مفعم بالأنوثة لاطلالة مسائية أنيقة.. شاهدي الصور لمتابعة طرق تنسيق بوت الركبة.

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