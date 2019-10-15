"القومي للمرأة" يهنئ الريفيات بمناسبة الاحتفال بيومهن العالمي: العمود الفقري للمجتمع

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات بالتهنئة إلى المرأة الريفية المصرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية، وهو اليوم الذى حددته الجمعية العامة فى الخامس عشر من شهر أكتوبر، تأكيداً لما تقوم به المرأة الريفية من دور في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى تحية تقدير واحترام للمرأة الريفية المصرية التى تعمل أكثر من 16 ساعة يومياً ما بين الحقل والمنزل، فهى العمود الفقرى فى مجتمعها الريفى لما لها إسهامات ملموسة في تحقيق التنمية الريفية، كما تعد شريكاً أساسياً فى الاقتصاد الوطنى خاصة فى القطاع الزراعى، وأكدت أن تنمية المجتمع لن تتحقق بالشكل الكامل دون تنمية المرأة الريفية، مضيفة أنها تحتاج إلى المزيد من الرعاية والاهتمام لإدماجها وتعظيم دورها في مجال التنمية المجتمعية.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن احتفال هذا العام يأتي تحت شعار "دور المرأة والفتاة الريفية في بناء المرونة والصمود لمواجهة تغير المناخ"، لإبراز الدور المهم الذي تلعبه النساء والفتيات الريفيات في مواجهة أزمة المناخ، مشيرة إلى الدور المهم الذى يمكن أن تقوم به المرأة الريفية في الحد من آثار تغير المناخ لما لديها خبرات ومهارات تمكنها من مساعدة مجتمعاتها فى التكيف مع تغيرات المناخ، خاصة وأنها الأكثر تأثرا بتغيرات المناخ التى تعمق فجوة عدم المساواة بين الجنسين، لافتة إلى أن الحملة التى اطلقها المجلس تحت عنوان "17 يوما من النشاط لتمكين المرأة الريفية من أجل تنمية مجتمعاتها"، تضمنت محوراً رئيسياً لمناقشة التصدي لتغير المناخ وآثاره، كما اهتم المجلس بنشر ثقافة التوعية البيئية والاستثمار البيئي والمشاريع الصغيرة من خلال مجمع بيئي متنقل يضم نماذج تطبيقية لمعظم الأنشطة البيئية مثل وحدات فصل المخلفات من المنبع ونماذج إعادة تدوير المخلفات.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بالمرأة الريفية حيث يقدم لها العديد من المشروعات التى تستهدف تمكينها اقتصادياً واجتماعيا، وجاء استحداث لجنة "المرأة الريفية" بالمجلس حتى تُعنى بتنمية المرأة الريفية وتمكينها، كما قام المجلس بتدريب الرائدات الريفيات على طريقة حصاد احترافية لمحصول القطن طويل التيلة، وقامت الرائدات بنقل هذه المعرفة للسيدات المزارعات اللاتي يقمن بزراعة وحصد القطن في القرى والنجوع لتعميم الفائدة.

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وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تتضمن محوراً خاصاً بالتمكين الاقتصادى للمرأة، حيث تقترح الاستراتيجية تدخلات من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية منها وضع برامج تدريب للمرأة العاملة في القطاع الزراعي بهدف تحسين إنتاجياتها وفتج مجالات جديدة أمامها، وتعزيز عمل المرأة في القطاع الزراعي من خلال التوسع في مشروعات تسهل تشغيل النساء في مواقع مختلفة من سلاسل القيمة للإنتاج الزراعي بما في ذلك التصنيع الزراعي؛ إتاحة مصادر للتمويل للمرأة العاملة في القطاع الزراعي بكل أنشطته لتوسيع دورها فيه.

وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن المجلس يستعين في أنشطته بالرائدات الريفيات اللائي يمثلن أذرع المجلس في جميع محافظات الجمهورية، حيث استعان المجلس بهن في تنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع "القطن المصرى من الزراعة إلى الحصاد"، وفي حملات طرق الأبواب التى نفذها المجلس بالقرى والنجوع، كما تم تدريبهن ورفع وعيهن بحقوقهن القانونية وبالموضوعات المتعلقة بالشمول المالى لنقل تلك المعلومات إلى السيدات في المحافظات، فضلاً عن دورات أخرى تستهدف التواصل مع الرائدات بهدف التعرف على مشكلاتهن واحتياجاتهن للنهوض بجمعياتهن وتعزيز دورهن في المجتمع المحلي، كما قام المجلس بعدد من الزيارات الميدانية لعدد من القرى وذلك لدراسة وتقييم جودة المنتجات الريفية ومشكلات التسويق التى تقابل الريفيات.

كما نفذ المجلس مشروع قرية واحدة منتج واحد، ونجح في تطوير أربع مشروعات اشتهرت بها القرى والمناطق الريفية، كذلك أطلق المجلس مشروع الإقراض والادخار "قدم الخير" من خلال نموذج "مجموعات الادخار والإقراض" للمرأة في المجتمعات الفقيرة، وبلغ عدد المشروعات المنفذة خلال أربع سنوات 4000 مشروع بقيمة ادخارية 8 ملايين جنيه.

وفي إطار تعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة الريفية الأفريقية نظم المجلس دورة تدريبية حول "تمكين المرأة الريفية الأفريقية اقتصادياً من خلال تدريبها على إقامة مشروعات صغيرة" بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، لعدد 30 فتاة وسيدة ريفية من عدد من الدول الأفريقية، بهدف إعداد كوادر نسائية من كل البلاد الأفريقية المشاركة فى الدورة قادرة على تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة الريفية، كذلك يهدف البرنامج التدريبى التعرف على كيفية إنشاء آلية للمرأة الريفية بهدف توجيهها إلى مجالات العمل الناجحة وربطها بالنطاق الخارجى للقرية.