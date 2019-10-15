صور.. رانيا فريد شوقي بصحبة ابنتها لأول مرة.. ومتابعون: طبق الأصل

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة، جمعتها بابنتها "ملك عوض"، والتي تبدو وكأنها نسختها المصغرة.

وأرفقت "رانيا" تعليقًا على الصورة: "عزيزتي، أتمنى أن تعيشي حياتك على أكمل وجه، وأن تجدي دائمًا أسبابًا للابتسامة، وأن لديك دائمًا ما تضحكين عليه، وأن تحبي شخصًا ليس بعد وقت أكثر من الغد، أتمنى لك الأفضل في الحياة".

ولاقت الصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت على ما يقرب من 4 آلاف تسجيل، بالإضافة لمئات التعليقات والتي كان من أبرزها، ما يلي:

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"أول مرة في حياتي أشوف بنت شبه مامتها الخالق الناطق.. سبحان الله".

و"بنتك حلوة جدًا.. ما شاء الله تبارك الرحمن".

و"والله افتكرتها فوتوشوب.. صورتك وانتي صغيرة، مع صورتك وانتي كبيرة.. شبهك الخالق الناطق".

و"نسخة منك في أول فيلم مثلتيه مع باباكي.. شبهك جدًا أول ما بدأتي تمثيل".

وشاركت رانيا في مسرحية "الملك لير"، إخراج تامر كرم، وترجمة فاطمة موسى، بطولة الفنان يحيى الفخراني وأحمد فؤاد سليم، وريهام عبد الغفور، وأحمد عزمي، وأيمن الشيوي، ونضال الشافعي، وناصر سيف، وهبة مجدي، وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني، وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.