أعراض الالتهاب السحائي.. أسبابه وعلاجه

دخلت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، تدعى كرمة مصطفى عبد العزيز، إلى مستشفى الشاطبي، تعاني من إسهال وقيئ، وصداع وارتفاع في درجة الحرارة، ولكنها توفيت على إثر مضاعفات حالتها الصحية.

شائعات انتشرت بأن الوفاة بسبب إصابتها بـ الالتهاب السحائي، إلا أن مستشفى الشاطبي الجامعي، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن جسد الطفلة كان خاليا من وجود أي ميكروب سحائي، وليس الفيروس السبب في الوفاة، وكان السبب الحقيقي هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وصدمة تسممية حادة أدت إلى توقف عضلة القلب، ومن ثم الوفاة.

وفيما يلي كل ما تود معرفته عن مرض الالتهاب السحائي، بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي المتخصص:

ما هو الالتهاب السحائي

الالتهاب السحائي هو التهاب في السحايا، والسحايا هي الأغشية الثلاثة التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي.

وأكثر الأسباب شيوعًا لالتهاب السحايا، هي الالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

أعراض الالتهاب السحائي

يمكن أن تكون أعراض التهاب السحايا الفيروسي والبكتري متشابهة في البداية، ومع ذلك، عادة ما تكون أعراض التهاب السحايا الجرثومي أكثر حدة. تختلف الأعراض أيضًا حسب عمرك.

أعراض التهاب السحايا الفيروسي

التهاب السحايا الفيروسي عند الرضع قد يسبب ما يلي:

قلة الشهية.

التهيج.

نعاس.

سبات.

حمى.

في البالغين، قد يسبب التهاب السحايا الفيروسي. ما يلي:

الصداع.

حمى.

تصلب الرقبة.

النوبات.

حساسية للضوء الساطع.

نعاس.

سبات.

غثيان.

قلة الشهية.

أعراض التهاب السحايا الجرثومي

أعراض التهاب السحايا الجرثومي تتطور فجأة، وقد تشمل:

تغيير الحالة العقلية.

غثيان.

قيء.

حساسية للضوء.

التهيج.

صداع الرأس.

حمى.

قشعريرة.

برد.

تصلب الرقبة.

ظهور مناطق أرجوانية في الجلد التي تشبه الكدمات.

نعاس.

سبات.

اطلب عناية طبية فورية إذا واجهت هذه الأعراض، فإن التهاب السحايا الجرثومي والفيروسي يمكن أن يكون قاتلا.

لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان لديك التهاب السحايا الجرثومي أو الفيروسي فقط من خلال الحكم على شعورك، سيحتاج طبيبك إلى إجراء اختبارات، لتحديد النوع الذي لديك.

أعراض التهاب السحايا الفطري

تشبه أعراض التهاب السحايا الفطري، الأنواع الأخرى من هذه العدوى، قد تشمل ما يلي:

غثيان.

قيء.

حساسية للضوء.

حمى.

صداع الرأس.

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الارتباك.

كل نوع من التهاب السحايا لديه بعض الأعراض المميزة.

أنواع الالتهاب السحائي

تعد الالتهابات الفيروسية والبكتيرية أكثر الأسباب شيوعًا لالتهاب السحايا.

وتوجد عدة أشكال أخرى من التهاب السحايا، ومن الأمثلة على ذلك، المكورات الخبيثة، التي تسببها العدوى الفطرية، والسرطانية، المرتبطة بالسرطان، فهذه الأنواع هي أقل شيوعا.

التهاب السحايا الفيروسي

التهاب السحايا الفيروسي، هو أكثر أنواع التهاب السحايا شيوعًا

وتسبب الفيروسات في فئة Enterovirus نسبة 85% من الحالات المصابة، وهذه أكثر شيوعًا خلال الصيف والخريف.

أما الفيروسات الموجودة في فئة الفيروس المعوي، فتسبب حوالي 10 إلى 15 مليون إصابة، ولكن نسبة صغيرة فقط من الأشخاص الذين يصابون بالعدوى، ستصاب بالتهاب السحايا.

يمكن أن تسبب الفيروسات الأخرى التهاب السحايا، وتشمل ما يلي:

فيروس غرب النيل.

أنفلونزا.

النكاف.

فيروس نقص المناعة البشرية.

مرض الحصبة.

فيروسات الهربس.

Coltivirus، والذي يسبب حمى قراد كولورادو.

يذهب التهاب السحايا الفيروسي عادة دون علاج، ومع ذلك، بعض الأسباب تحتاج إلى علاج.

التهاب السحايا الجرثومي

التهاب السحايا الجرثومي، معدٍ، ويسببه عدوى من بعض البكتيريا، وهو قاتل إذا ترك دون علاج.

ويموت ما بين 5 إلى 40% من الأطفال، و20 إلى 50% من البالغين، الذين يعانون من هذه الحالة، حتى مع العلاج المناسب.

والأنواع الأكثر شيوعًا من البكتيريا التي تسبب التهاب السحايا الجرثومي هي:

- العقدية الرئوية.. والتي توجد عادة في "الجهاز التنفسي، والجيوب الأنفية، وتجويف الأنف" ويمكن أن تسبب ما يسمى "التهاب السحايا بالمكورات الرئوية".

- النيسرية السحائية.. والتي تنتشر عن طريق اللعاب والسوائل التنفسية الأخرى، وتسبب ما يسمى "التهاب السحايا بالمكورات السحائية".

- أنفلونزا المستدمية.. ويمكن أن تسبب ليس فقط التهاب السحايا، ولكن كل من "التهاب الدم، والتهاب القصبة الهوائية، والالتهاب الخلوي، والتهاب المفاصل المعدي Listeria monocytogenes، وهي بكتيريا تنقلها الأغذية.

- المكورات العنقودية الذهبية.. وتوجد عادة على الجلد، وفي الجهاز التنفسي، وتسبب "التهاب السحايا بالمكورات العنقودية".

التهاب السحايا الفطري

التهاب السحايا الفطري هو نوع نادر من التهاب السحايا، وينتج عن الفطريات التي تصيب جسدك، ثم تنتشر من مجرى الدم إلى عقلك أو الحبل الشوكي.

والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، هم أكثر عرضة لتطور التهاب السحايا الفطري حال إصابتهم به، وهذا يشمل الأشخاص المصابين بـ"السرطان" أو فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).

التهاب السحايا غير المعدية

التهاب السحايا غير المعدية ليس عدوى، ولكنه نوع من التهاب السحايا الناجم عن حالات أو علاجات طبية أخرى، وتشمل هذه:

الذئبة.

إصابة في الرأس.

جراحة الدماغ.

السرطان.

بعض الأدوية.

أسباب الالتهاب السحائي

كل نوع من أنواع التهاب السحايا له سبب مختلف بعض الشيء، لكن في النهاية كلها تحدث بنفس الطريقة، حيث تنتشر "بكتيريا أو فطر أو فيروس أو طفيل" عبر مجرى الدم، حتى يصل إلى الدماغ أو الحبل الشوكي، وهناك، يتم وضعه في البطانة أو السوائل حول أجزاء الجسم الحيوية هذه ويبدأ بالتطور إلى إصابة أكثر تقدمًا.

علاج التهاب السحايا

التهاب السحايا الجرثومي يتطلب دخول المستشفى على الفور، فالتشخيص المبكر والعلاج سيمنعان تلف الدماغ والموت.

ويتم علاج التهاب السحايا الجرثومي بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد، ولا يوجد مضاد حيوي محدد لالتهاب السحايا الجرثومي، وذلك يعتمد على البكتيريا المعنية.

يتم علاج التهاب السحايا الفطري بالعوامل المضادة للفطريات.

وعلاج التهاب السحايا الطفيلي، قد يتضمن علاج الأعراض فقط، أو محاولة علاج العدوى مباشرة، حسب السبب، وقد يتحسن هذا النوع دون علاج المضادات الحيوية، ولكن إذا ساء الأمر، فقد يحاول طبيبك علاج العدوى بنفسه.

وقد يحل التهاب السحايا الفيروسي من تلقاء نفسه، ولكن سيتم علاج بعض أسباب التهاب السحايا الفيروسي عن طريق الأدوية المضادة للفيروسات عن طريق الوريد.

الوقاية من التهاب السحايا

يوجد لقاح لعدة أنواع من "التهاب السحايا الجرثومي، التهاب السحايا بالمكورات السحائية"، والذي تسببه النيسرية السحائية، هو نسخة واحدة تتوفر لقاحات.

ويعد "التهاب السحايا الفيروسي" الأكثر شيوعًا، ويمكن أن يكون التهاب السحايا الجرثومي أكثر خطورة إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه بسرعة.

وللسبب المتقدم، فإن اللقاحين الأساسيين لالتهاب السحايا، خاصين بأسباب بكتيرية، ويحتوي الأول، وهو لقاح المكورات السحائية، على لقاح يستهدف 4 أنواع من الأنماط المصلية البكتيرية الأكثر شيوعًا، ويدوم لفترة أطول ويوفر حماية أكبر.

ويستهدف اللقاح الثاني، MenB، سلالة واحدة محددة، ونافذة الحماية أقصر بكثير.

الآثار الجانبية للقاح التهاب السحايا تشمل "وجع، احمرار، حرق في موقع الحقن".

وقد يعاني بعض الأشخاص من "ارتفاع في درجة الحرارة لمدة يوم أو يومين بعد الحقن، قشعريرة، صداع، آلام المفاصل، والتعب ممكن أيضا".