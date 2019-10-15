الامارات | بالصور.. سعوديات صقّارات ينافسن الرجال في عشق الطائر المحبوب

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. سعوديات صقّارات ينافسن الرجال في عشق الطائر المحبوب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحركت مجموعة صغيرة من النساء السعوديات بخطى واثقة في معرض للصقور، ليُظهرن في ساحات المعرض أن التقدير لطائر الصيد المحبوب ليس مقصوراً على الرجال.

وشاركت ست شابات سعوديات من عشاق الصقارة في معرض الصقور والصيد السعودي الثاني في الرياض الذي يحتفي بطائر الصيد باهظ الثمن.

وبينما كان أحد الصقور مسترخياً في راحة على ذراعها، قالت خلود العثمان إنها ترى أن الصقارة أو تربية الصقور والصيد بها هواية مهمة ولها معنى وقيمة، مضيفة أنها غيرت شخصيتها للأفضل.

وأضافت «الشيء إلي شدني لهواية الصقر إنه رمز للقوة والمرأة بطبعها قوية».

وزارت مجموعة الصديقات، ومعظمهن طالبات وعاملات بدوام جزئي، النسخة الأولى من المعرض في العام الماضي.

وبدافع من الانبهار بالتجربة ممتزجاً بالدهشة بسبب غياب المشاركة النسائية شكلن فريقاً للصقارات أُطلق عليه اسم «الشواهيق».

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وتربية الصقور للصيد جزء مهم من التراث الثقافي الصحراوي في الإمارات والسعودية وتعود إلى ألوف السنين.

وتقول العثمان إن «الصقر شيء مميز (يتميز) بالأصالة و(يذكرنا) بتراثنا طبعاً وثقافتنا.. وأوجه رسالة لكل امرأة سعودية بأنها ممكن تمارس أي هواية هي تبغاها (تريدها).. ما (لا) تقول هي (إنها) هواية محصورة على الشباب فقط بالعكس بردو (أيضا) للبنات وللمرأة بشكل عام».

ووسط حشد صغير من الناس ومع انطلاق صقر باتجاهها، مدت الصقارة السعودية أبرار العبيس ذراعها بهدوء ليحط الطائر عليها في سكون.

وقالت إن النساء اللائي شاركن في المعرض مازلن بحاجة لبعض التطور في المستقبل، لكن مشاركتهن ترسل رسالة مفادها أن هذه الهواية ليست مقصورة على الرجال فحسب.

وتأمل النساء في تطوير مهاراتهن في الصقارة حتى يتمكن من المشاركة في الأحداث الدولية.