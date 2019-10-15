الامارات | بلا قيود.. السودان يتهيأ لأول معرض كتاب بعد حكم البشير

شكرا لقرائتكم خبر عن بلا قيود.. السودان يتهيأ لأول معرض كتاب بعد حكم البشير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتهيأ السودان لاستقبال دورة جديدة من معرض الخرطوم الدولي للكتاب ستكون هي الأولى منذ تنحية الرئيس السابق عمر حسن البشير عن الحكم في أبريل الماضي.

وتقام الدورة الـ15 للمعرض في الفترة من 17 - 29 الجاري بمشاركة 200 دار نشر من داخل السودان وخارجه تقدم 200 ألف عنوان كتاب.

ومن بين الدول المشاركة مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن ولبنان وسورية والمغرب والصين وجنوب السودان.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح قوله في مؤتمر صحافي «الدورة الحالية تمثل استمرارية لمسيرة طويلة وقيمة تحمل رسالة بأن السودان الآن يضع لبنات دولة حديثة ديمقراطية، ويعيش حالة تغيير حقيقي يجسده الانفتاح الكامل في البرامج المصاحبة للمعرض، ومشاركة شخصيات جاذبة لأول مرة».

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وأضاف «كنا أمام خيارين نسبة لظروف البلاد، إما المضي في المعرض أو الاعتذار، فآثرنا الخيار الأول لتأكيد استقرار السودان، وأن الحياة الثقافية في قمة عنفوانها».

وأشار إلى عدم وجود قيود على الكتب السياسية بالمعرض، والتعامل مع حرية الفكر دون إساءات. واختارت إدارة المعرض أستاذ العلوم السياسية والدراسات الإسلامية مدثر عبدالرحيم الطيب «شخصية الدورة».