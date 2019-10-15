بالصور - تعرفي على أحدث صيحات المعاطف هذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يمثل المعطف قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية؛ لأنه يمنح المرأة إحساسا بالدفء من ناحية، وإطلالة أنيقة وفخمة من ناحية أخرى. ويتنوع في خريف/شتاء 2019/2020 من حيث الخامات والنقوش ليرضي كل الأذواق.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية أندريا لاكيبيرج أن المعاطف تطل هذا الموسم بخامات متنوعة مثل الصوف والمخمل والفرو والجلد، كي تجد كل امرأة ما يناسبها.

- المعطف المبطن بالزغب

وأضافت لاكيبيرج أن المعطف المبطن بالزغب يمثل نجم الموضة هذا الشتاء، مشيرة إلى أنه يمتاز بأنه سميك بدرجة تكفي للإحساس بالدفء، فضلا عن طابعه الرياضي والكاجوال. ومن جانبها، قالت الاستايلست الألمانية ماريا هانز إنه يتميز هذا الموسم بنقوش متنوعة مثل الزهور والكاروه والجرافيك والباتيك.

Advertisements

- كتل الألوان

وإلى جانب الألوان المطفأة كالأزرق الداكن والبيج والرمادي بلون الأنثراسيت، يتألق المعطف بألوان زاهية كالوردي، بالإضافة إلى كتل الألوان “Colour Blocking”، وهي عبارة عن عدة نطاقات لونية مختلفة تغطي مساحات كبيرة من المعطف.

وبدورها أشارت خبيرة الموضة الألمانية ريتشي كاركوفسكي إلى أن بعض الموديلات تزدهر بصفي أزرار، في حين تأتي موديلات أخرى بقصّة أكبر من المقاس “Oversized” ذات طابع جريء ومتحرر.

وفيما يتعلق بالطول، أوضحت كاركوفسكي أن المعطف يظهر بكل الأطوال هذا الموسم بدءا من الموديلات، التي يصل طولها إلى الركبة، وصولا إلى الموديلات الماكسي، التي يصل طولها إلى الأرض.

وأضافت كاركوفسكي أنه يمكن إضفاء لمسة أنوثة على المعطف من خلال تنسيقه مع حزام؛ حيث يسلط الحزام الضوء على الوسط، مشيرة إلى أن عرض الحزام يمكن أن يتراوح بين 10 و20 سم.