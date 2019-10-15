ماذا يحدث عند تناول جرعة المضاد الحيوي قبل أو بعد موعده؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
ينسى البعض تناول جرعة المضاد الحيوي في موعده، فيضطرون إلى أخذ الدواء قبل أو بعد الوقت المحدد له، فهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى أي مشكلة صحية أو يقلل فاعلية الدواء؟
عادة ما يوصي الأطباء بتناول المضاد الحيوي في موعده، أي ما بين جرعة لأربع جرعات خلال 24 ساعة حسب نوع الدواء، فهناك بعض العلاجات التي يجب أخذها مرة واحدة فقط في اليوم، حيث يقوم الجسم بتكسيرها بشكل أبطئ، وتبقى في الدم لفترة طويلة، أما العلاجات الأخرى التي تؤخذ عدة مرات، فيعمل الجسم على تكسيرها بشكل أسرع، ويتم تنظيم وجودها في الدم.
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