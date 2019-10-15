أمطار شديدة ومتوسطة اليوم.. 9 نصائح مهمة لتجنب نزلات البرد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ الساعات القليلة المقبلة تشهد سقوط أمطار غزيرة تصل لحد السيول على جنوب البلاد "قنا وأبو سمبل، ومناطق من سيناء، سانت كاترين ورفح ورأس غارب"، مشيرا إلى أن هذه المناطق شهدت في

وكانت هيئة الأرصاد قالت خلال بيان أمس إن السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر؛ تكون غزيرة ورعدية أحيانًا تصل إلى حد السيول على بعض المناطق وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة.

لذا نقدم لكم نصائح ضرورية ومهمة يجب اتباعها قبل الخروج من المنزل لتجنب الإصابة بنزلات البرد، وفق ما الدكتور أحمد ممدوح استشاري الأمراض الصدرية والحساسية في تصريح سابق لـ"الخليج 365" وما نشره موقع "Dailymedical".

1- الحرص على غسيل اليدين بشكل مستمر للتخلص من الجراثيم.

2- تناول المشروبات التي تعمل على تقوية جهاز المناعة وخاصة الزنجبيل خلال فترة إصابة أحد أفراد الأسرة بنزلات البرد.

3- مراعاة ارتداء الملابس المناسبة قبل النزول من المنزل، خصوصًا في حال عودتك في وقت متأخر من الليل.

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4- يفضل عدم ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، تحسبًا لهطول الأمطار.

5- في حال ظهور أي من علامات الإصابة بنزلات البرد، كانسداد الأنف، يفضل أخد مسكنات معك في حقيبتك.

6- تناول كوب من الماء البارد قبل نزولك من المنزل مباشرة.

7- الابتعاد عن الأشخاص المصابين بالإنفلونزا، وتجنب لمس متعلقاته الخاصة لعدم انتقال العدوى.

8- أكثر من تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي، كالبرتقال واليوسفي.

9- عدم الحصول على قدر كافِ من النوم "أقل من 7 ساعات" يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا 3 أضعاف.