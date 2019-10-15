منها عمل الزوجة والعلاقة مع الأهل.. أمور يجب مناقشتها قبل الخطوبة

اختلاف الاهتمامات، ورفض عمل الزوجة، مشاكل تواجه المقبلين على الزواج، وتؤثر بعد ذلك على استقرار الحياة الزوجية، وهي من الأمور التي يجب مناقشتها قبل الارتباط، بحسب موقع "life style".

عمل الزوجة

يجب مناقشة عمل المرأة قبل الزواج، لتجنب الوقوع في أي خلاف في المستقبل.

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مناقشة الاهتمامات

يجب اكتشاف المزيد عن هوايات شريكك واهتماماته، لأن ذلك يساعد على تقارب الأفكار بين الطرفين.

الإدارة المالية

تقع الإدراة المالية وما يترتب عليها على عاتق كلا الزوجين، لذا لا بد من مناقشة هذه الأمور، وإعداد خطة واضحة للإنفاق، لتجنب أي مشاكل مستقبلية يمكن أن تنجم عنها.

العلاقة مع الأهل

في الكثير من الأحيان يؤثر تدخل أهل الزوجين على حسن سير العلاقة الزوجية، لذا لا بد من الاتفاق مسبقا على آليات وطرق تحول دون تأثير الأهل سلبا على العلاقة الزوجية.