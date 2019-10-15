رجعت الشتوية.. إليكم أجمل 5 أماكن سياحية مصرية في الطقس البارد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يروق لكثير من الأشخاص قضاء رحلة سياحية خلال موسم الشتاء بعيدًا عن زحمة المصايف في فصل الصيف وطقسه شديد الحرارة، إذ يستمتعون بالأجواء الشتوية التي تمنحهم الشعور بالدفء.

إلى هؤلاء، نرشح لهم أبرز الأماكن السياحية في مصر والتي يمكنهم الاستمتاع بها خلال الأشهر المقبلة:

1- واحة سيوة

توجد بالصحراء الغربية قرب ساحل البحر المتوسط، وينتشر في أرجائها الآبار والعيون التي تستخدم للعلاج، وبها أربع بحيرات كبرى، فيما اكتشف بها عدة أماكن أثرية مثل معبد آمون، الذي يشهد ظاهرة الاعتدال الربيعي مرتان كل عام، ومقابر جبل الموتى.

وتشتهر سيوة بالسياحة العلاجية حيث يحتوي رمالها على عناصر طبيعية تستخدم لأغراض الطب البديل.

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2- بحيرة النيزك

تقع بحيرة "النيزيك" على بعد نحو ٨ كيلومترات، جنوب مدينة مرسى علم، واستطاعت أن تجذب مئات السائحين من مختلف الجنسيات للتمتع بالرياضة الغوص والسباحة، نظراً لما تتمتع به من أمان بيئي.

تتميز البحيرة بصفاء مياهها وتوسط عمقها، والأهم من كل ذلك هو بعدها عن التيارات البحرية، ما جعلها آمنة للغوص في كل الأوقات، خاصة في الشتاء، حيث تتميز مياهها بالدفء.

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3- سهل حشيش

منطقة سياحية تقع على بعد 25 كيلومترًا جنوب مدينة الغردقة على البحر الأحمر، ويعد من أحدث المشاريع السياحية العملاقة على سواحل البحر الأحمر.

4- دهب

تعتبر دهب من أشهر الأماكن السياحية التي يكثر زوارها في الشتاء للاستمتاع بمناخها والطبيعة الخلابة.

فهي مدينة سياحية تقع بمحافظة جنوب سيناء، وهي الأشهر بعد مدينة شرم الشيخ من حيث أعداد السائحين وتمتاز بالهدوء وجمال الطبيعة والشعب المرجانية ويعشقها كل المصريين والاجانب في كل العالم.

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5- مدينة الأقصر

من أكثر الأماكن التي يقصدها السياح المصريون والأجانب في فصل الشتاء، نظرًا لما تتمتع به من طقس دافئ وشمس ساطعة، فضلاً عن أنها تضم ثُلث آثار العالم واحتوائها على مجموعة كبيرة من الفنادق السياحية، بدءًا من الفنادق ذات النجمة الواحدة حتى الـ 5 نجوم..

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