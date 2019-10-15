لإخفاء الدهون وإطلالة جاذبة.. إليكِ أحدث صيحات موضة بلوفرات الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

"البلوفر" قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية للمرأة التي تبحث دومًا على أحدث وأبرز الصيحات في عالم الموضة.

وخلال السطور التالية نستعرض لكم أهم أحدث صيحات موضة البلوفرات هذا الشتاء وطريقة تنسيقها بشكل يمنح المرأة إطلالة جذّابة وبرّاقة.

الجاذبية عنوان موضة البلوفرات

تمثل الجاذبية عنوان موضة البلوفرات النسائية في شتاء 2019/2020 لتمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن البلوفر يتألق هذا الموسم بالأهداب، التي تضفي عليه طابعا بوهيميا جريئا.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البلوفر يزدان أيضا بنقوش الكاروه، التي تمنحه طابعًا كلاسيكيًا أنيقًا.

وبالنسبة للألوان يزهو البلوفر بالأصفر الخردلي ليمنح المرأة إطلالة مشرقة ومبهجة تكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام.

ولإطلالة أكثر جرأة وجاذبية يطل البلوفر بأكتاف عريضة، والتي تنطق بالفخامة والأناقة.

بلوفر تريكو Oversized

وقالت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف، إنه يمكن إخفاء الدهون المتراكمة بالقوام خلال فصل الشتاء من خلال ارتداء بلوفر تريكو أكبر من المقاس Oversized، والذي يشهد رواجا كبيرا هذا الموسم.

وأوضحت جيرلوف أن البلوفر التريكو بمقاس XXL يتسم أيضا بأنه مريح للغاية، فضلا عن أنه يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن تنسيقه مع ليجنز أو جينز سكيني أو مع تنورة ماكسي أو فستان طويل للحصول على إطلالة مفعمة بالأنوثة تعكس الجرأة وتفرد الأسلوب.

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البلوفر ذو الرقبة العالية يطل بوجه أكثر جاذبية

يتخلى البلوفر ذو الرقبة العالية في خريف وشتاء 2019/2020 عن طابعه المتحفظ ويطل بوجه أكثر جاذبية ليمنح المرأة إطلالة عصرية تخطف الأنظار.

وأوضح خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس أن البلوفر ذا الرقبة العالية يتخلى هذا الموسم عن الألوان الأحادية المحايدة كالبيج والكريمي والأسود، ليتحلى بالنقوش الجذابة كنقوش الزهور الحالمة ونقوش جلود الحيوانات الجريئة والتقليمات ذات الطابع الهندسي والنقوش المجردة ذات الطابع الفني.

وأضاف تومكينس أن البلوفر ذا الرقبة العالية يعد قطعة أساسية لا غنى عنها ففي خزانة الثياب الشتوية بفضل تنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن ارتدائه تحت جاكت أو فستان، كما يمكن ارتدائه بشكل مستقل مع سروال جينز على سبيل المثال.

التقليمات الملونة

وأفادت مجلة "إن ستايل" الألمانية بأن البلوفر يتألق بتقليمات عرضية ملونة في خريف وشتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة جذابة ومبهجة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البلوفر المزدان بالتقليمات الملونة يجعل الجزء العلوي من الجسم يبدو أكثر عرضا؛ لذا ينبغي تنسيقه مع سروال جينز ضيق "سكيني" أو تنورة متوسطة الطول ضيقة، وذلك لخلق تباين مثير يخطف الأنظار.

البلوفر التريكو البيج

ويعد البلوفر التريكو البيج قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية للمرأة العصرية؛ حيث إنه يناسب كل أنواع البشرة ويتناغم مع كل الألوان ليمنح المرأة إطلالة دافئة أنيقة.

وأوضحت مجلة "Elle" الألمانية أن البلوفر التريكو، الذي يتألق بدرجة بيج فاتحة، يغازل البشرة البرونزية، في حين يداعب البلوفر، الذي يكتسي بدرجة بيج داكنة، البشرة الشاحبة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن اللون البيج يتناغم مع كل الألوان كالأسود والوردي الصارخ، في حين تضفي عليه الحلي الذهبية بريقا متلألئا.