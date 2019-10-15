أين ضاحي خلفان؟.. ذئب بشري يستدرج فتاة لشقته في دبي ويهتك عرضها بطريقة لا تخطر على بال إبليس!

في واقعة تسببت بموجة غضب واسعة على مواقع التواصل في الإمارات، أحالت النيابة العامة في دبي، رجل ، إلى محكمة الجنايات، بتهمة هتك عرض فتاة عربية الجنسية، بعد أن استدرجها لمنزله في دبي، واعتدى عليها بطريقة وحشية، بعد أن وعدها بالزواج.

ووفقاً لتفاصيل الواقعة- حسب البيان-، أفادت المجني عليها عربية الجنسية، وتعمل مساعدة تنفيذي مبيعات لدى محل نظارات في دبي، بأنها تعرفت إلى المتهم – عربي الجنسية-في مقر عملها، حيث أبدى إعجابه بها، وأخبرها أنه مطلق، ويبحث عن زوجة، فطلبت منه السفر إلى بلدها الأصلي ومقابلة أهلها، وإتمام الزواج بشكل رسمي، إلا أنه بدأ في التهرب منها، وظلت علاقتهما بين شد وجذب، بسبب تعاطيه المشروبات الكحولية، وانقطعت أخباره عنها، إلا أنه عاود التواصل معها عبر واتسآب من رقم جديد، وطلب منها السماح، بعد تقديم العديد من الأعذار.

وفي عصر أحد الأيام، حضر إلى مقر سكنها، وطلب منها تناول العشاء معه، ووافقت، وركبت معه السيارة، ظناً أنه سيتجه إلى أحد المطاعم، إلا أنه اتجه بها إلى شقته، وأخبرها أنه جهز العشاء، وأثناء وجودها معه، حاول التحرش بها أكثر من مرة، وراح يسألها إذا كانت تعرف شخصاً آخر أم لا، وراح يحتسي المشروبات الكحولية بمفرده، حتى وصل إلى حد الثمالة، ثم تحرش بها مرة أخرى.

وحاول الإمساك بها عنوة، وقام بضربها على خدها الأيمن، ومنعها من الخروج من الشقة، وقام بهتك عرضها، حتى أصابها الذهول، وأصيبت بصدمة، فحاول التخفيف عنها وأوصلها لبيتها في عصر اليوم التالي، ووقتها قررت الاتصال بالشرطة والإبلاغ عن الواقعة، وقامت الشرطة بإلقاء القبض على المتهم، الذي اعترف بمحضر استدلالات الشرطة، التهمة المنسوبة إليه، فيما أكد تقرير الأدلة الجنائية وفحص المجني عليها أقوالها.