ارتدت فستان كشيمر بدون أكتاف.. أمير كرارة يحتفل بخطبة شقيقته نور

عبر خاصية "ستوري" في حسابه على إنستجرام، شارك الفنان أمير كرارة، متابعيه، عدة صور، من حفل خطبة شقيقته "نور"، في حفل عائلي، اقتصر على حضور المقربين.

العروس تألقت بفستان يحمل اللون الكشمير، بدون أكتاف، وطويل وفضفاض، ومزين بنقاط بيضاء صغيرة الحجم، مع ظهورها بتسريحة شعر تحمل تموجات بسيطة.

فيما ظهر العريس بأزياء "سمارت كاجوال"، دون رابطة عنق، تتكون من سترة فاتحة اللون، وقميص أبيض، وبنطلون قاتم اللون.

صور العروس تضمنت ارتداء "كرارة" وزوجته أزياء سوداء غير منقوشة.

وعلَّق الفنان على إحدى الصور: "مبروك يا حبيبتي.. ربنا يسعدكم".

وخلال الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تلك الصور، حيث حصدت على مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات المهئنة لأمير كرارة على ارتباط شقيقته.

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وتعاقد النجم أمير كرارة، على بطولة مسلسل جديد بعنوان "الاختيار.. البطل أحمد المنسي"، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، تمهيدا لعرضه في رمضان المقبل.

ويتناول كرارة، قصة حياة شهيد الصاعقة أحمد المنسي، الذي ارتقى مع عدد من أفراد كتيبته في كمين "مربع البرث" عام 2017، حيث صُنف المنسي من أقوى 100 قائد صاعقة في العالم، وذلك بعد أن أحبط 125 عملية إرهابية في سيناء، وأنقذ حياة 600 جندي خلال 4 أشهر.