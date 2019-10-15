للوقاية من الأمراض.. 11 حالة تلزمك بتنظيف يديك

غسل اليدين من الأمور المهمة، والتي يجب أن تكون روتينا يوميا، حيث تقضي على الكثير من الأمراض والعدوى، كما تحسن الصحة العامة، لذا يحيي العالم اليوم العالمي لغسل اليدين في الـ15 من أكتوبر من كل عام.

وفيما يلي نجيب على التساؤل المهم، متى يجب غسل اليدين والتوقيتات المناسبة لذلك، بحسب موقع "فيرست سبوت" الطبي.

متى تغسل يديك؟

يجب غسل اليدين بالصابون المطهر قبل وبعد إعداد الطعام.

قبل الأكل، للتأكد من عدم تناول أي بكتيريا ضارة.

بين التعامل مع المواد الغذائية الخام أو الجاهزة للأكل.

بعد استخدام المرحاض أو تغيير حفاضات الطفل.

قبل وبعد زيارة الأطفال المرضى أو البالغين.

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بعد العمل في أي مكان توجد فيه الأوساخ والغبار.

بعد لمس الحيوانات.

في عام 2009، قدمت منظمة الصحة العالمية (WHO) مبادئ توجيهية محددة مسبقًا، باسم "خمس لحظات لنظافة اليدين" في محيط المستشفى.

قبل لمس المريض أو ملامسة المريض للشخص.

بعد التعرض لخطر السوائل الجسدية وإزالة القفازات.

بعد الاتصال مع المريض ومحيطه المباشر.

بعد لمس كائن غير حي في المحيط المباشر للمريض، حتى لو لم يكن هناك اتصال مباشر بالمريض.