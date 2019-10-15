صيدلانية تكشف الصابون الأكثر فعالية في القضاء على الجراثيم

بالتزامن مع اليوم العالمي لغسل اليدين، أوضحت الصيدلانية ولاء جودة، الطريقة الصحيحة لتنظيفهما، ومدى تأثير الصابون على قتل الجراثيم، قائلة إن الحد الأدنى لغسل اليدين بالصابون هو 120 ثانية، لإزالة الأوساخ العالقة في الجلد، وتقليل نسبة الجراثيم والميكروبات.

وأضاف "ولاء"، لـ"هن"، أنه لا يمكن القضاء على البكتريا والجراثيم بنسبة 100%، مشيرةً إلى أن جملة "هذا المنتج يقضي على 99.9% من الجراثيم مجرد كلمات دعائية، ليس لها أساس علمي، فأقصى تأثير لتلك المنظفات لن يتعدى الـ80%.

وأشارت إلى وجود نوعين من الصابون، وهما "التجميلي" ذات الروائح المتنوعة، و"الطبي" الذي يحتوي على نسبة أكبر من المادة الفعالة، كصابون الجلسرين والكبريت، لافتة إلى أهمية استعمال "جل التعقيم" القاتل للبكتيريا عقب استعمال الصابون، للحصول على نتائج أفضل.

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يشار إلى أنه 15 من أكتوبر من كل عام، هو اليوم المخصص للاحتفال باليوم العالمي لغسل اليدين، يعد اختصار لكلمة "GHD"، الذي اعتبرته الأمم المتحدة يوما عالميا منذ أن أقرتة للمرة الأولى بعام 2008، لحث ملايين الأفراد على ضرورة الاعتناء بأنفسهم.