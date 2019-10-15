"هوت شورت" و"توب" شفاف.. إطلالة جريئة لإيمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بلوك جديد وجريء خلال وجودها في مونت كارلو.

ظهرت إيمان في الصور التي نشرتها عبر خاصية "ستوري"، بـ "هوت شورت يوزد"، أزرق من الجينز، وعليه "توب" شفاف تماما، مع حذاء رياضي وحقيبة ملونة، بينما كان شعرها القصير مصففا بعشوائية.

الصور لاقت تفاعلا كبيرا بين جمهورها ومتابعيها على "السوشيال ميديا"، وكان من بين التعليقات "ما شاء الله زي القمر بس ايه ده"، وقال آخر، "اتغيرتي خالص، بس قمر".

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وتحرص إيمان العاصي، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية.