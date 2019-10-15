تقلل من خطر العدوى التنفسية..فوائد غسل اليدين

الوقاية خير من العلاج، والخطوة الأولى نحو الوقاية من الأمراض هي الحرص على النظافة.

اليوم، في 15 أكتوبر، يحتفل العالم باليوم العالمي لغسل اليدين، لرفع الوعي حول أهمية غسل أيدينا بالصابون وهي وسيلة فعالة وبأسعار معقولة للوقاية من الأمراض.

ويجب غسل الأيدي قبل كل وجبة وفي منتصف اليوم، وفيما يلي الفوائد المرتبطة بنظافة اليدين، بحسب موقع "هيث لاين" الطبي، وموقع "فيرست سبوت" الهندي الطبي.

فوائد غسل اليدين

يمكن أن تدخل الجراثيم من الأيدي غير المغسولة في الأطعمة والمشروبات بينما يعدها الناس أو يستهلكونها، ويمكن أن تتكاثر هذه الجراثيم وتجعل الناس مرضى لذا تم إجراء العديد من الدراسات حول الفوائد التي تأتي مع غسل اليدين.

Advertisements

غسل اليدين قبل إعداد الطعام مهم للحد من فرص الإسهال في الأطفال.

تشير الدراسات إلى أن غسل اليدين، يمكن أن يقلل من نوبات الإسهال بنحو 30 ٪.

غسل أيدينا قبل الأكل يمكن أن يقلل من خطر العدوى التنفسية.

غسل اليدين يقلل من فرص الإصابة بمرض الإسهال في المرضى الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، كما في حالة الإيدز.