تعالج حروق الجلد.. فوائد مذهلة لـ"باكت" الشاي المستعملة

يعتقد الكثيرون أنها باتت بلا فائدة بمجرد وضعها في الماء الساخن، ولكنهم لا يعلمون أن أكياس الشاي المستعملة لها استخدامات مختلفة ومفيدة.

وفيما يلي، فوائد استعمال أكياس الشاي المستعملة، وفقا لما نشره موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي:-

1- يمكن الاعتماد عليها في علاج حروق الجلد من أشعة الشمس، نتيجة احتوائه على حمض التانيك والثيوبرومين.

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2- تستعمل في تنظيف الأطباق والأواني المتسخة في المطبخ، من خلال وضعها في الماء مع أكياس الشاي لـ"نقعها"، ما يسهل إزالة بقايا الطعام.

3- يساعد وضعها في أسفل سلة القمامة من تخفيف الروائح الكريهة المنبعة منها، وذلك مع تغيير أكياس الشاي أسبوعيا.