في اليوم العالمي لغسل اليدين.. متى يستخدم المطهر؟

يحيي العالم، اليوم، في الـ15 من أكتوبر من كل عام، اليوم العالمي لغسل اليدين، وذلك لزيادة التوعية بضرورة غسل اليدين بشكل مستمر.

ويلجأ البعض عند صعوبة الحصول على ماء وصابون إلى استخدام المطهر، ويستعرض التقرير التالي فعالية المطهرات، بحسب موقع "فيرست سبوت" الطبي.

المطهرات القائمة على الكحول، والتي يتراوح تركيزه فيها بين 60-95٪، فعالة في تقليل الجراثيم الموجودة على اليدين، لكنها لا تقتلها تمامًا.

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علاوة على ذلك، لا يمكن قتل بعض البكتيريا، مثل المطثية العسيرة بالمطهرات، لذا فهي لا تعوض استخدام الماء والصابون في غسل اليدين، وإذا توافرت يجب استخدامها بدلا من المطهرات.

ولكن رغم ذلك يجب الاحتفاظ بالمطهرات في الحقيبة دائما خاصة في غياب الصابون والماء، حيث يمكن أن يساعد المطهر في تجنب معظم الأمراض المعدية.