الامارات | ألماني يطعن المارة في مكان غريب!

شكرا لقرائتكم خبر عن ألماني يطعن المارة في مكان غريب! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة الألمانية اليوم، القبض على رجل يهاجم المارة في مدينة هامبورغ ويطعنهم في مؤخراتهم، بحسب ما أفادت شبكة «ان دي آر».

وقالت الشرطة الألمانية، إن بعض الطعنات وصل عمقها إلى نحو 8 سنتيمترات.

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وأفادت التحقيقات بأن الشاب نفذ أول هجوم له في الساعة الثالثة صباحاً تقريباً، ثم عاد في السادسة والنصف وواصل اعتداءاته، ومن بين الضحايا شاب يبلغ من العمر 27 عاماً ورجل يبلغ من العمر 61 عاماً.

وعقب الاعتداء الثالث، تمكنت السلطات من القبض على الرجل البالغ من العمر 23 عاماً. وأفادت الشرطة بأن الشاب منفذ الاعتداءات سيتم نقله إلى قسم الأمراض النفسية بأحد المستشفيات للتأكد من سلامته العقلية.



